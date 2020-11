Svatba v máji, do roka máry. Dávnou pověrou, která už od osmnáctého století ovlivňuje jarní termíny sňatků, se lidé v koronavirových časech svazovat nenechají. „V minulém týdnu jsme rušili dvě svatby, jednu nich snoubenci přesunuli právě na květen, na který jsme stanovili už dva oddávací termíny,“ potvrdila kolínská matrikářka Martina Lebedová.

Páry, kterým současná opatření v nouzovém stavu neumožňují uspořádat takovou svatbu, o jaké sní, většinou čekají na lepší časy.

Na velké svatbě oddávala kolínská místostarostka Iveta Mikšíková snoubence naposledy na sklonku léta. „Měli kolem sta hostů. Pak už přišly svatby do třiceti hostů,“ připomněla. A dnes? „Nyní je to do deseti lidí včetně matrikářky, takže lidé plánované sňatky raději ruší,“ uvedla tajemnice Městského úřadu v Kolíně Dagmar Soukupová.