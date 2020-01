Zavážení písníku Sandberk. To je kauza, který nyní hýbe veřejností. Společnost Kemenolomy, která na Sandberku mnoho let těžila, nyní ukončila těžbu a již od začátku měla danou povinnost následně prostor rekultivovat. Vytvořil se tedy projekt, který posuzuje krajský úřad. Proti projektu se ale zvedla vlna nesouhlasu.

Starosta Kolína Michael Kašpar popisuje situaci na Sandberku | Foto: Deník / Jana Martinková

Z Kolína k němu odešla důrazná vyjádření. „Rozporujeme záměr, chtěli jsme další posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí a minimálně dvě další varianty řešení,“ předeslal starosta Michael Kašpar. Varianta, že se jezero rozdělí na dvě, znamená, že to druhé by tím pádem ztratilo propojení s Labem a bylo by tedy závislé jen na podzemní a dešťové vodě. „Argumentujeme, že by tím mohlo dojít k vytváření polouzavřených lagun, k mnohem vyššímu znečištění vody, k přemnožení sinic atd.,“ říká starosta.