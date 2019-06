Na minulém zasedání po dlouhé a velice emotivní diskuzi plné pracovních i osobních výpadů zastupitelé na návrh starosty Víta Rakušana odvolali Martina Hermana z funkce předsedy kontrolního výboru.

„Nejvyšší kontrolní funkci nemůže vykonávat člověk, který je usvědčeně nepoctivý,“ uvedl na posledním zasedání zastupitelstva Vít Rakušan. „Každý z nás v životě provedl něco ošklivého, ale mnozí z nás se za to byli schopni alespoň omluvit nebo se k tomu v nějaké chvíli přiznat. Pan Herman nebo pan Havlíček, my nevíme, za koho tu dnes vystupuje, to vydává za klukovinu. To, že přišel na Českou distribuční a na jméno Jaromír Havlíček si zadal tisk letáků, řekl, že bydlí na adrese Karlovo náměstí 6,“ pokračoval Vít Rakušan.

„Pak jde do banky a na své jméno založí účet, který velmi chytře, zkušeně konspirativně pojmenuje Havlíček. Na ten účet vloží finanční prostředky a z toho nechá vytisknout lživý leták. To je podle pana Hermana klukovina. To nám ukazuje rozměr chápání vlastních činů, který svědčí o morální integritě osobnosti,“ připojil starosta s tím, že člověk, který v sobě nemá dané limity toho, co je poctivé a nepoctivé, nemá na to dělat předsedu kontrolního výboru.

Řeč přišla i na to, že se Vít Rakušan původně domníval a podle toho také na sociálních sítích reagoval, že autorem letáku je někdo z ODS. „Byl to anonym, nemohl jsem s panem Hermanem jít do konfrontace, které on se se mnou tradičně bojí,“ řekl také Vít Rakušan. A na adresu Martina Hermana pokračoval. „Hned v první větě letáku lžete. Lžete, lžete, lžete – to, že jste lhář, mohu říkat, protože lhář je ten, kdo lže,“ začalo se již v diskusi přiostřovat.

K Vítu Rakušanovi se připojil místostarosta Michael Kašpar, který podrobně popsal postup snižování dluhu města. Leták totiž kromě toho, že „pan Rakušan sedí na mnoha židlích najednou, a vydělává tak statisíce měsíčně“, uvádí také, že krocení dluhu Kolína panem Rakušanem se prodražilo o 17,8 milionu korun.

„Reálně za osm let jsme splatili zaokrouhleně 875 milionů, z toho z jistiny 663 milionů. Úvěr, tedy obsluhu dluhu, jsme naopak zlevnili o téměř 30 milionů,“ shrnul Michael Kašpar na závěr všechna čísla a vyzval Martina Hermana, aby zvážil vzdání se mandátu zastupitele.

Martin Herman označil za skutečně nešťastné, že při zadávání tisku letáků zvolil identitu pana Havlíčka. „Opravdu jsem si leták zadal pod jinou identitou. Nemohl jsem ho podepsat proto, že obsahoval údaje, které jsem se dozvěděl od běžných občanů. Nebyl to leták hnutí ANO, ale informace od lidí, kteří měli strach je zveřejnit a asi by na to ani neměli finanční prostředky,“ popsal Martin Herman. „Řekli mi, z čeho vycházeli, citáty na leták jsem jednoduše dohledal, o platu poslance jsem se dočetl, že včetně náhrad dělá 200 tisíc,“ pokračoval Martin Herman.

„Co se týče dluhu – ještě donedávna jsem vycházel jen z tabulky, ale jak se roztrhlo toto peklo, dostalo se mi do schránky CD, které tyto tabulky obsahuje. Je tam i autor, jímž je člověk z městského úřadu. Z čeho jiného tedy už bych měl vycházet? Jmenovat dotyčného autora samozřejmě nebudu, dovedu si představit, jakým peklem by si prošel. I policie zjistila, že jsem žádný trestný čin nespáchal, za falešnou identitu se omlouvám, ale neměl jsem jinou možnost, nechtěl jsem to spojovat s hnutím ANO,“ řekl Martin Herman s tím, že pak už jenom nevěřícně sledoval, jestli bude mít pan Rakušan takovou sílu a policie se tím bude zabývat. „Samozřejmě ji má a policie to řešila. Jednou v Kolíně a pak ještě v Kladně,“ dodal.

Podle svých slov si celý skandál vysvětluje tím, že osm let v Kolíně nefungovala žádná opozice, nebyla kontrola. „Sotva začneme upozorňovat na klíčenku, na Třídvorskou, na Pražskou ulici, na podivné sponzory STAN, třeba firmu Geosan, tak jsem začal někomu vadit. Zcela chápu argumentaci, že jste to stočili na formu podání, nikoli na obsah letáku,“ poznamenal a připomněl kauzu letáků v Kutné Hoře.

Tam soud konstatoval, že pokud byl čas na leták reagovat, tak k ovlivnění voleb nedošlo. „Jak víme, tak vy jste na leták reagoval ještě dřív, než se ocitl ve schránkách, protože vám ho nějací udavači donesli. Takže čas jste měl. Bohužel ho ale neměla ODS. Předpokládám, že jste se jí omluvil. To, co jste napsal panu Smetanovi, úplně za omluvu nepovažuji,“ řekl Martin Herman.

Připomněl také, že právník, který zastupuje město Kolín, je členem kontrolního výboru. „Doteď to asi nikomu divné nepřišlo. Mně to divné přijde. Přece nemůže kontrolovat sám sebe. To je střet zájmů,“ uvedl. „Upozorňovali jsme také třeba na to, že jste v den komunálních voleb podepsali smlouvu s Kluky vespolek na 9,5 milionu na elektroinstalaci v areálu chrámu sv. Bartoloměje. To je hodně do nebe volající,“ dodal s tím, že se nebojí postavit ani Vítu Rakušanovi ani 23 lidem. „Do zastupitelstva mě zvolili voliči, dělám svou práci opozičního zastupitele,“ připomněl.

Vít Rakušan reagoval například tím, že k celé věci došlo v jiném typu voleb, porušil by Martin Herman zákonné ustanovení o čestné a rovně vedené kampani, protože jako představitel strany použil prostředek anonymu.

„Jenže toto ustanovení v zákonu chybí, mimochodem dávám pozměňovací návrh, aby se tam dostalo kvůli lidem, jako jste vy. Vy se někoho odvážíte nazývat udavačem, někoho, kdy mi už vytištěný leták donesl? Jak si to vůbec dovolujete? Jste prokázaným podvodníkem. Vy mě budete říkat, ať se omluvím ODS? Vy jste se jim omluvil? Vy jste zahájil letákovou kampaň, jinak by se nic takového v Kolíně nedělo. Udělal jste to jen vy,“ řekl na adresu Martina Hermana. „Já ODS nenapadl,“ oponoval Martin Herman.

Že policisté na nic nepřišli, si Vít Rakušan nemyslí. „Přišli na to, že se krajský radní vydával za Jaromíra Havlíčka. A že jste neporušil zákon? To je pravda, to vás očišťuje, to je určitě ve vašem pojetí dostatečně pro vaše svědomí a ještě si tu připadáte jako hrdina, oni se mě chtějí zbavit, protože jsem na něco poukázal… Kdybyste se za někoho nevydával, tak byste tu seděl a byl byste dobrým pozičním zastupitelem,“ uvedl starosta a zdůraznil, že vedení města se k letáku věcně vyjádřilo.

„Jak že se nebojíte konfrontace? Vždyť jste se schoval jak malý kluk za cizí jméno. To necítíte sílu toho, co tady říkáme? Bagatelizujete to. Jako že já Havlíček tady budu bojovat s tou zlou mocí v Kolíně…,“ pokračoval Rakušan. „Voliči vás zvolili a nevěděli, že jste podvodník,“ dodal mimo jiné.

Následně se věnoval rozboru svých funkcí, které jsou v letáku uvedené. Například předseda dozorčí rady Vodní cesty na Labi. „Už pět let nefungují,“ poznamenal Vít Rakušan s tím, že jediná z funkcí v letáku uvedených, která je nad rámec poslaneckého mandátu, je předseda Stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. „Ano, za to mám funkční příplatek,“ řekl.

„Poslanec parlamentu, ověřovatel v parlamentu. Na každého, kdo je zvolen poslancem, jednou možná dvakrát vyjde, že bude ověřovat schůzi. Člen výboru pro bezpečnost, člen zahraničního výboru, člen podvýboru pro svobodu slova a média - to je součást výkonu poslaneckého mandátu. Člen meziparlamentních skupin – ano, jednou za rok přijedou přátelé z Rakouska, možná my tam jednou za rok pojedeme. Ještě jsem ve skupině přátel Kuvajtu, protože tu zemi mám rád. Za dva roky nevykázala žádnou činnost. To je posun reality, který představujete lidem,“ uvedl Vít Rakušan.

Místostarosta Michael Kašpar poté Martina Hermana požádal o doložení tajného cédéčka. „Překvapuje mě, že si jako předseda kontrolního výboru nevyžádal smlouvy, které se týkají úvěrového zajištění Kolína,“ podotkl a reagoval na slova o klíčence. „Je to nejoceňovanější smart city řešení v celé republice, dostalo několik oficiálních cen ministerstva vnitra (pod vedením ANO), cenu od ministerstva pro místní rozvoj (pod vedením ANO), jako jediný projekt se prezentovala v Barceloně,“ popsal.

„Co kontrolní výbor udělal, aby prověřil, zda zakázka u Bartoloměje nebyla špatně. Nic. Absolutně nic. Zase jsou to konspirace. Práce a žvanění je trošku něco jiného,“ pokračoval.

K ověření informací ohledně dluhu Kolína Martin Herman uvedl, že tabulku porovnal s letákem, který byl u voleb 2014, a údaje odpovídaly. „Teď už mám soubor, hodnoty platí, zdroj je pro mě důvěryhodný. Tabulku samozřejmě na dalším zasedání ukážu,“ řekl Martin Herman. Proti němu se následně postavili také zastupitelé Věra Šmejkalová, Petr Král a Martin Drahovzal.

Vít Rakušan poté směrem k Martinu Hermanovi ještě poznamenal noticku ohledně bydliště. „Prosím, opravte si, máte na stránkách krajského úřadu bydliště Ovčáry. Tam podle všeho nebydlíte. Bydlíte v Kolíně, aspoň proto jste kolínským zastupitelem. Tak jsem chtěl upozornit na drobný detail, že i tam máte drobné problémy se svou identitou, kde tedy vlastně bydlíte, zda jste z Ovčár, nebo jste Havlíček z Kolína, Herman z Kolína, Herman z Ovčár, prostě my se v tom už trochu přestáváme orientovat. Ale v některých případech je to i výrazem nějaké nemoci nebo tak podobně,“ řekl Rakušan.

„Veřejně odmítám nařčení, kterého se dopustil pan Herman vůči mně. Jakýmkoli způsobem jsem nevytvářel tlak na policii. Pouze jsem podal 17. října trestní oznámení. Pokud se to týká politicky exponované osoby, spis se předává do města, kde dotyčná osoba nepůsobí. Já jsem jen využil svého práva, protože jsem se cítil poškozen, podat trestní oznámení. Udělal jsem to poprvé za svou politickou kariéru, protože poprvé za svou politickou kariéru jsem zažil takový hnus,“ zakončil.

Další zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 24. června.