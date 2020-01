Karty pro MHD jsou již v prodeji v informační kanceláři v ulici Pod Hroby, tedy u nádraží. Pro časové jízdné a platby je možné použít běžné platební karty. Pro prokázání nároku na zlevněné jízdné je potřeba přinést do kanceláře fotografii a v případě studentů potvrzení o studiu nebo kartu ISIC, případně si založit na e-shopu profil, tam nahrát fotografii a dojít si nechat ověřit profil do informační kanceláře.

Nová kancelář OAD na nádraží bude mimořádně otevřená i o tomto víkendu, v sobotu i v neděli od 8 do 12 hodin. Již při zmíněném představení nových autobusů se lidé zajímali, zda zůstanou tak pěkně bílé, tedy zda je nepokryjí reklamy „Na rozdíl od předchozího dopravce, kde plochy na autobusech patřily jemu, jsou nyní nově tyto plochy města,“ předeslal starosta Michael Kašpar.

Podle jeho slov je radnice nechce ve velké míře komerč-ně využívat. „Chceme, aby tam byly třeba dlouhodobé pozvánky například na Kmochův Kolín,“ uvedl starosta. Menší autobus by mohl vozit fotografie kolínských památek s otevírací dobou. „Jak budou autobusy vypadat, za to jsme zodpovědní my, tak doufám, že to bude vypadat dobře,“ uzavřel starosta.