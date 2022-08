Město si proto pronajalo prostory ve Střední průmyslové škole, která poskytla celé patro, a ve Střední škole obchodní na Šťáralce, jež dala k dispozici čtyři třídy plus kabinet. Na průmyslovce tak vznikne čistě ukrajinská škola pro první až pátý ročník, na Šťáralce bude šestá až devátá třída.

Při prvním zápisu ukrajinských dětí do klasických kolínských základních škol dostali všichni rodiče zamítavé stanovisko, nyní, poslední týden v srpnu bude druhé kolo. Tam se dozví, kam budou děti chodit, k jaké učitelce, prohlédnou si prostory, dostanou seznam učebnic, pomůcek atd.

V každé třídě by mělo být 20 až 25 dětí. Celkem se počítá s 250 žáky. Učit se budou podle českých osnov v ukrajinštině s výjimkou toho, že budou mít více českého jazyka. „Máme ukrajinské učitelky, češtinu budou učit české učitelky. Některé děti vůbec nerozumí česky, učitelky je budou postupně převádět na češtinu,“ popsala místostarostka Iveta Mikšíková.

Ukrajinské děti budou evidovány pod kolínskými základními školami. První až pátá třída bude spadat pod ZŠ Sendražice, šestá a sedmá pod 4. ZŠ Kolín, osmá pod 6. ZŠ a devátá pod 3. ZŠ.

„I když budou ukrajinské děti na detašovaném pracovišti, neznamená to, že budou izolované. Veškeré aktivity této školy budou pro všechny, tedy české i ukrajinské děti společné,“ dodala místostarostka.

Za pronájem prostor bude město samozřejmě platit, a to kraji. K tomu třídy vybaví, nakoupí pomůcky. Jak upřesnil starosta Michael Kašpar, nájem je několik set tisíc za rok, což je podstatně nižší částka než obvyklý nájem.

„Ano, peníze jdou z městského rozpočtu, ale naopak město za každé zapsané dítě dostává z daní 15 500 korun ročně na jednoho žáka. Takže kdyby k zápisu přišlo 200 dětí, znamená to pro Kolín přes tři miliony. Učitele bude platit ministerstvo,“ upřesnil.

Adaptační skupiny

V této chvíli by se zdál v Kolíně problém s umístěním ukrajinských dětí vyřešen, jenže před Vánoci se nejspíš objeví další. „Děti, které přišly po 1. červnu, půjdou do adaptačních skupin, které bude zřizovat obecně prospěšná společnost Prostor plus. Město už nemá kapacitu personální ani prostory. Už teď umísťujeme jen děti, které bydlí v Kolíně,“ předeslala místostarostka.

Adaptační skupiny jsou jen na tři měsíce. „Poté budeme muset požádat kraj, aby děti umístil,“ dodala místostarostka a prozradila, že současný seznam dětí uprchlíků v Kolíně od tří do 16 let obsahuje 500 jmen. Neví se ale, jestli ve městě ještě jsou. Některé děti ani nepřišly do adaptačních skupin, město nemá zpětnou vazbu.

Momentálně řeší třeba umístění šestnáctiletého hocha, který už třikrát opakoval devátou třídu. „Těžko pro něj hledáme místo, oslovuji středoškolské ředitele, zda by ho mohli vzít, ale on vůbec neumí česky. Zkusím učební obory,“ popsala místostarostka.

Děti ukrajinských uprchlíků školkového věku zůstanou tam, kde byly dosud, tzv. v adaptačních skupinách v Husově ulici a v prostorách HZS. Je to 56 dětí.

