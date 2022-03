Město zároveň jedná s developery, aby na vytvoření dalších míst ve školkách přispívali. „Věřím, že se to podaří, ale je to těžké. Není na to legislativa. Jako město nemáme na developery páku. Budu se snažit, abychom řešili úpravu legislativy,“ řekl starosta.

Aktuálně radnice jedná o příspěvku na školky například s investorem, který bude budovat byty v lokalitě Radimského mlýna. Jen tam se plánuje přes 260 nových bytových jednotek, další byty už se staví za jízdárnu nebo u Tesca.

Kolín má v územním plánu již z minulosti dané velké množství rozvojových ploch. Město by mohlo některé zredukovat, ale pokud by to udělalo u plochy, kde je již vydané územní rozhodnutí na nějakou stavbu, a v Kolíně takové jsou, vystavuje se obrovským náhradám škody, podle starosty v řádu desítek milionů. „Možná tak velké množství rozvojových ploch bylo dáno trochu bez rozmyslu, každopádně na to musíme reagovat,“ dodal starosta.

Zájem o plochy je velký, ale není to jen v Kolíně, prstenec kolem Prahy se zkrátka rozšiřuje. Kolínu za posledních deset let přibylo něco přes dva tisíce obyvatel. Což ovšem není zas až tolik v porovnání s obcemi blíž k Praze. „Třeba v Říčanech za poslední roky přibylo pět tisíc obyvatel, některé obce se z jednoho tisíce rozrostly na deset tisíc, viz třeba Jesenice. Nebo Nupaky u Prahy. V roce 2000 měly 60 obyvatel, o 15 let později tři tisíce,“ poznamenal Michael Kašpar.