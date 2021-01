Kanalizace se v Lošanech už buduje, stavba vodovodu je na spadnutí

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ani vodovod, ani kanalizace. To si ještě vloni mohli říct obyvatelé Lošan. A jak to tak vypadá, příští rok by mohlo být oboje. Na kanalizaci už se pracuje, výstavba vodovodu je na spadnutí. Rýsuje se opravdu reálně, takže obec možná mezi budováním obou inženýrských sítí opraví povrchy jen provizorně, aby je nemusela hned po půl roce zase rozkopávat.

Zima v Lošanech | Video: DENÍK/Jana Martinková

„Výstavbu kanalizace a čističky jsme zahájili vloni v červenci, hotovo by mělo být letos v říjnu,“ upřesnil starosta Miroslav Jelínek. Práce vyjdou zhruba na 40 milionů, obci se podařilo získat dotaci od Státního fondu životního prostředí, něco měla naspořeno a kousek dofinancovává úvěrem. Kanalizace bude sloužit zhruba pro 320 obyvatel plus rekreanty, počítá se s připojením cca stovky objektů v Lošanech a Lošánkách, kde se v současné době už dělají přípojky na hranice pozemků. Zdroj: DENÍK „Plánujeme také vodovod, takže možná budeme finální úpravu povrchů dělat až poté,“ uvedl starosta s tím, že hlavně v Lošánkách už jsou někde problémy s nedostatkem vody. „Budeme žádat o dotaci, dokončuje se projektová dokumentace, v nejbližších dnech by mělo být stavební povolení,“ popsal Miroslav Jelínek. Mašínův statek v Lošanech se postupně mění v Památník tří odbojů Přečíst článek › Aktuálně se pracuje také na rekonstrukci obecního úřadu, ve staré budově budou nové podlahy, snížení se stropy, dojde k zateplení, výměně elektroinstalace, opravě sociálního zařízení atd. Hotovo by mělo být do konce března. Na akce za 1,8 milionu získala obec dotaci od ministerstva pro místní rozvoj. Pro letošek se připravujeme také výstavba chodníků u rybníka mezi Lošanami a Lošánkami. Takřka hotová už je úprava polní cesty z Lošánek na Polní Voděrady, následovat bude ještě výsadba stromů. S tou by mohli pomoci například místní hasiči, které si na obci velmi chválí, přednedávnem například káceli uschlé břízy u Mašínova statku, pomáhají s úklidem atd. V areálu ZZN v Českém Brodě bude re-use centrum, město na něj získalo dotaci Přečíst článek › Obdobně si starosta pochvaluje spolupráci s místními podnikateli, zejména s firmou Zevos. „Během sezóny nám pomáhá s odvozem bioodpadu po sekání v obci, v zimním období zajišťuje údržbu komunikací, leckdy se nám hodí pomoc prostřednictvím její techniky. Každoročně také přispívá na fotbal,“ shrnul starosta. Co obec trápí, je stav bývalé fary. Ta je dnes prázdná a potřebovala by rekonstrukci, na kterou církev shání peníze. Podobně je tomu i s místní tvrzí. Ta je v soukromých rukou, jednou už byla na prodej, ten se ale neuskutečnil a pozemek dál úspěšně zarůstá. „Rádi bychom také, aby pokračovala oprava kostela,“ dodal starosta.

