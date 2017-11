Kamiony nad 12 tun už nebudou smět Říčanskem projet. Jen vjet a vyjet

Říčany – Skutečností se má stát od pondělka zákaz průjezdu kamionů přes Říčany. Dopravní značky již osazené na silnicích II. a III. třídy, které mají být odhaleny právě v pondělí dopoledne, stanovují nová pravidla: průjezd zakázán. Řidiči nákladních souprav přesahujících 12 tun, kteří nevezou zboží přímo do města a logistických zón v jeho okolí, nebo tam nejedou nakládat (případně jejich firma nemá v zakázané oblasti sídlo), budou muset zvolit jinou trasu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Adam Hrbáč

Pokud by se rozhodli Říčanskem jen profrčet jako dosud, hrozí jim v případě odhalení pokuta. Situaci hlídají i technická zařízení pořízená ve spolupráci s krajem – kamery spojené se 17 lokalitami úsekového měření rychlosti a s váhami instalovanými na frekventované silnici II/101. S uplatněním zákazu se podle slov starosty Říčan Vladimíra Kořena (Klidné město) čekalo na ukončení rekonstrukce ulice Přátelství.

Ulevit lidem v celé oblasti

Opatření, jehož přípravy na jaře vzbuzovaly diskuse a polemiky, přičemž nesouhlas zazníval nejen od dopravců, ale třeba i z Prahy, má chránit místní obyvatele před nepříznivými dopady těžké tranzitní dopravy. Nejen před hlukem a prachem, ale zejména omezit dopravní komplikace (které lze bez nadsázky označit nejen jako zácpy, ale přímo kolaps). A rovněž přispět ke zvýšení bezpečnosti v ulicích.

Kateřina Lauerová z říčanské radnice přitom nezastírá souvislost se zatím nepravomocným rozhodnutím pražských radních, kteří s poukazem na vlekoucí se práce při přípravě dostavby Pražského okruhu usilují o zákaz sjezdu kamionů do Prahy. Jeho uplatnění by si podle dopravců vynutilo jezdit právě přes oblast Říčanska – nebo hledat objízdnou trasu prakticky před půl republiky. Návrhy, že by se podstatná část přepravovaného nákladu měla přestěhovat na železnici (a to případně i s kamiony v rámci systému RoLa), zatím moc ohlasu nenašly.

Volání po dostavbě okruhu

Podobně jako Praha volají také starostové z Říčanska i přilehlých částí metropole po co nejrychlejší dostavbě Pražského okruhu, jehož budování je v režii státu. V memorandu, které 5. října podepsali představitelé 14 obcí z regionu na východ od hlavního města i pražských městských částí napříč politickým spektrem, žádají, aby na dostavbu jihovýchodní části okruhu mezi dálnicí D1 a Štěrboholskou spojkou (což vlastně znamená přímé napojení D1 na D11 a D10) došlo co nejdříve. Budování by mělo začít nejpozději v roce 2020, uvádí memorandum – což mimo jiné znamená začít intenzivně připravovat vlastní stavbu a neztrácet čas diskusemi o případných změnách trasy.

Dokument nazvaný Memorandum pro Pražský okruh do roku 2022 byl 30. října odeslán ministerstvům dopravy i životního prostředí, středočeskému hejtmanství, pražskému magistrátu a Ředitelství silnic a dálnic.

Zákaz neodstraňuje příčinu

To, že dopravní značky omezující tranzit nepovažuje za trvalé řešení aktuálních problémů, potvrzuje i starosta Kořen. Zákaz pro kamiony totiž neodstraňuje příčinu. „Jediným řešením je právě dokončení jihovýchodní části Pražského okruhu,“ shoduje se s kolegy. Přípravy dostavby okruhu ovšem osobně vnímá jako „nekonečný příběh“. „Stále se objevují nové a nové vlny sporů a překvapení,“ konstatoval.

Na tom, že rychlá dostavba okruhu je potřebná, se shodují všichni. Leckde však dodávají: ano, hned – avšak co nejdál od nás. To se však zase nezamlouvá sousedům. Se stejným argumentem; bojí se, že blízkost okruhu by pro ně mohla znamenat ohrožení. Signatáři memoranda mají za to, že spory musí skončit – a pokud jde o zahájení konkrétních kroků směřujících přímo ke stavbě, bylo už včera pozdě.