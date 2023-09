V domě bylo osazeno čtyřiadvacet kamer. Jak konkrétně jsou umístěné prozradil kolínský místostarosta Michal Najbrt: „Kamery jsou na každém patře a na průsečíkových chodbách, kde jsou i výtahy. Samozřejmě je jedna i u vstupu a dokonce vidíme i před vchod do této nemovitosti jako takové. Systém je již plně funkční.“ Veškeré vybavení vyšlo městskou pokladnu na necelých 280 tisíc korun i s DPH a jedná se o bezpečnostní opatření proti zlodějům a nechtěným návštěvníkům.

Strážníci mohou bezprostředně reagovat

Systém běží v režimu online, tudíž strážníci Městské policie Kolín vidí chodby v reálném čase a mohou bezprostředně reagovat na přítomného zloděje či vandala. „Důležitý je také záznam, který se poté nahrává do systému. Zrovna v případě tohoto domu se tam poměrně často snažili dostat bezdomovci a někdy i uživatelé drog, jelikož má poměrně velké sklepní prostory. Kamerový systém tak velmi pomůže městské policii,“ uvedl Michal Najbrt. V domě na Tyršově 976 je asi sto bytových jednotek a z hlediska neoprávněného vniknutí patří mezi nejproblémovější v Kolíně.

K datům z kamerového systému má přístup pouze Městská policie Kolín, nikdo jiný z žádného odboru k nim kvůli GDPR nemá povolení. „Pro příští rok máme na instalaci kamerového systému vytipované čtyři bytové domy v ulici Husova, kde je zhruba 110 bytů obývaných zejména seniory. Zde se hlavně v zimním období setkáváme s vniknutím bezdomovců či jiných nepřizpůsobivých osob,“ nastínil další plány Michal Najbrt.

Co se týká statistiky krádeží v bytových domech, je letošní rok podle středočeské policejní mluvčí Barbory Schneeweissové mírnější než ten loňský: „Od začátku letošního roku do konce července evidujeme na okrese Kolín sedm případů krádeží vloupáním do bytů. Za stejné období loňského roku evidujeme případů devět.“ Nicméně v roce 2021 evidovala policie pouze dva takové případy a o rok dříve tři.