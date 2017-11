Kam za zábavou? Přečtěte si náš přehled!

Kolínsko - Přečtěte si náš přehled událostí na Kolínsku.

Výstava železničních modelů v PečkáchFoto: Deník/ Lucie Mašínová

Kolín

Městský společenský dům v Kolíně bude o víkendu žít. V sobotu bude pódium patřit jedné ze zásadních pop elektronických romantických kapel, která plánovala návrat na pódia, kterému zabránila smrt Petra Muka. Nyní se kapela říkající si Oceán dala opět dohromady a mužský hlas nahradila zpěvačka Jitka Charvátová. Kapela v novém složení natočila novou desku nazvanou Ve vesmíru a vydala se na turné. V Kolíně vystoupí od 20 hodin. V neděli se do kolínského společenského domu vrátí travesti skupina. Ta město navštěvuje vždy na jaře a na podzim. Skupina Screamers a Techtle Mechtle má v Kolíně již své věrné fanynky. I tentokrát nejen pravidelné návštěvníky pobaví zbrusu novou show, která jako obvykle bude obsahovat nejen imitování tuzemských a zahraničních zpěváků a zpěvaček, ale také vtipné scénky, které rozesmějí nejednoho příchozího diváka.



Škvorec

Spolek sousedů ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a místní restaurací připravil na dlouhé zimní večery promítání několika filmů. První film, na který se mohou Škvorečtí těšit se jmenuje Fešák Hubert. Klasickou českou komedii Ivo Nováka z roku 1984 s Karlem Heřmánkem v hlavní roli mohou návštěvníci vidět v sále hostince U Zálabských už v pátek od 20 hodin. Další promítání jsou pak připravená na prosinec. V rámci filmového klubu uvede Bio Bezdíkov dokument Valentina Thurna o tom, jestli současný způsob produkce potravin dokáže uživit naší planetu. Na toto představení, které se koná ve čtvrtek 7. prosince je vstupné zdarma. Film 10 miliard – Co máte na talíři se bude promítat v salónku Restaurace Pavlač. V pátek 15. prosince se pak nejen děti mohou těšit na vánoční pohádku Anděl Páně 2. Volné pokračování úspěšného filmu režiséra Jiřího Stracha začne v 19 hodin.



Pečky

Deset modelových kolejišť, kolejiště od měřítka „N“po velikost „O“, muzeum modelové železnice od šedesátých let, prodej železničních modelů a doplňků k modelové železnici, ukázky ručně postavených modelů, ukázky staveb modelových kolejišť a dětské hrací zóny – to vše čeká na návštěvníky výstavy v klubu železničních modelářů Pečky. Zájemci mohou přijít o tomto víkendu v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 15 hodin. Po této výstavě mohou zájemci klub navštívit v rámci výstav ještě dvakrát. Otevřeno bude 2. a 3. prosince a 29. a 30. prosince. Poté na počátku února.





Kolín

Komediální převlekovou hudební revue s nádechem nostalgie, která parafrázuje slavnou českou prvorepublikovou filmovou veselohru přiveze do Kolína Jihočeské divadlo. Představení holka nebo kluk v kolínském divadle začne v sobotu v 19 hodin.



Radovesnice I

Na Stašidelnou stezku jsou zvané všechny děti s doprovodem. Stezka začíná na hřišti pod autobusovou zastávkou a sraz účastníků je v neděli 16.30 hodin. S sebou vezměte strašidelnou masku. Po skončení je možnost opékání vlastních buřtů.



Pečky

Kulturní středisko Pečky zve všechny děti na nedělní rej strašidel. Na programu budou nejrůznější hry, chybět nebudou ani soutěže a dojde také na tancování. Děti se mohou těšit také na zvířátka z balónků. Akce se koná od 14 do 16.30 hodin.



Ratboř

Zábavu pro děti i dospělé připravil Klub Ratbořáček v místním zámeckém parku. Halloween tu oslaví nejen ohňovou show. V areálu hotelu Chateu Kotěra budou připravené také soutěže se strašidly. Akce je naplánovaná na sobotu a začne v 17 hodin.



Kolín

Kolínské Kino 99 má na sobotní den nabitý program. Děti se mohou od 14.30 hodin těšit na animovanou rodinou komedii Příšerákovi a o půl hodiny později si na své přijdou malí milovníci klasiky pohádkovém pásmu oblíbených pohádek nazvaném Pohádková zahrádka. Od 17 hodin zve kolínské kino na animovaný sci-fi muzikál Lajka. V 17.30 si na své přijdou milovníci thrilleru. Vysílat se totiž bude americký film Všechno nejhorší. V půl osmé je na řadě historické životopisné drama Milada a od 20 hodin britské mysteriózní hororové drama nazvané Zabití posvátného jelena.





Tři Dvory

Halloweenských pochod si na sobotní den naplánovali také ve Třech Dvorech. Sraz účastníků je v 17 hodin u místní kapličky. Strašidelná stezka povede Okružní a Luční ulicí ke Staré hospodě, kde bude připravené občerstvení a diskotéka.



Kutná Hora

Svatomartinské trhy dorazí do města už v průběhu tohoto víkendu. V sobotu 4. listopadu se lidé na Palackého náměstí mohou těšit na řadu stánků s různým zbožím, připraven je ale i kulturní program, v němž vystoupí kupříkladu Čáslavský žesťový kvintet.



Kolín

Kolínská bigbeatová kapela Na chlupy voskem band v čele s frontmanem Jiřím Máriem Kampem zahraje v kolínské restauraci Barborka v sobotu. Hudební akce začíná v 19 hodin. Místa v restauraci je možné si předem telefonicky zarezervovat.



Louňovice

Divadelní představení nejen pro děti je naplánované na sobotní odpoledne. Na pohádku Nebojsa se mohou malí návštěvníci divadla těšit od 15 hodin. Malí i větší diváci jsou na představení zvaní do hotelu u Sv. Huberta, stejně jako obvykle.



Vitice

Lampiony by si na víkend měly pořídit nebo vyrobit děti z Vitic a okolí. Na sobotu je totiž naplánovaný lampionový průvod. Ten začne v 17 hodin. Sraz je u klubovny hasičů. Každý účastník by s sebou měl mít svítící lampion, aby byl průvod co nejpestřejší.



Louňovice

Cestou plnou světýlek se vydají děti a rodiče v Louňovicích. Na sobotní podvečer je naplánovaný lampionový průvod. Ten vyjde v 17 hodin od hotelu U Sv. Huberta a projde obcí. S sebou si děti musí přinést lampion a chybět by neměla ani dobrá nálada.



Kersko

V Lesním ateliéru Kuba mohou zájemci až do konce listopadu zhlédnout výstavu tří výtvarníků z Nymburska. K vidění je grafika Jiřího Brázdy, keramika Milana Exnera a tvorba malíře Igora Grimmicha. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 hodin.



Kolín

Výstava Imaginární setkání fotografů, která tentokrát propojuje Josefa Sudka a Junusz Moniatowicz je v Červinkovském domě v Brandlově ulici k vidění až do 7. ledna. O víkendu lze přijít od 10 do 17 hodin, v týdnu je otevřeno již od 9 hodin.