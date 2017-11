Kam za zábavou i poučením?

Kolínsko - Co se děje v regionu?

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Přednáška odhalí tajemství hrobu s honosnými šperky

Kolín – Neznámá Vinoř? Tak se jmenuje přednáška k novým poznatkům o jedné přemyslovské pevnosti, jež se uskuteční v úterý od 17 hodin ve Veigertovském domě. Přednášet budou Ivo Štefan z Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Jan Hasil z Archeologického ústavu ČR. Autorská dvojice představí donedávna málo známou lokalitu v Praze – Vinoři, která byla v posledních letech podrobena širokému spektru archeologických poznávacích postupů, například geofyzikálnímu měření či výzkumu detektorem kovů. Byl zde objeven jeden z nejbohatších ženských pohřbů z doby počátků přemyslovského státu, který obsahuje sérii honosných velkomoravských šperků.

Kniha dokumentuje vznik plastiky na Husově náměstí

Kolín – Knihu o postupném zrodu díla Jana Kubíčka, kolínského rodáka a mezinárodně uznávaného představitele konstruktivně orientované tvorby, jež od loňského léta stojí na Husově náměstí, můžete nyní získat v informačním centru. Kniha dokumentuje zrod díla od nalezení vhodné skici a jejího převedení do trojrozměrného modelu, přes hledání vhodného místa, realizaci až po instalaci. Objekt nese jméno Dislokace.

Spolek pořádá diskuzní večer na téma odpady

Hradešín – Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín pořádá ve středu od 19 hodin v budově bývalé školy diskusní večer na téma odpadové hospodářství dnes a v příštím roce. Rád by včas otevřel diskusi mezi naší obcí, sousedními obcemi a svozovou firmou. Pozváni jsou i zástupci okolních obcí, v některých již nový systém funguje. Na programu je seznámení s likvidací odpadů v obci Hradešín, téma jak řešit nakládání s odpadem dle nově připravované legislativy od roku 2024, prezentace Nykosu a zkušenosti s novým systémem, o kterém pohovoří starostka obce Rostoklaty Radka Nováková.

Obyvatelé společně tvoří další postavy do jesliček

Doubravčice – Obec chce každý rok rozšířil jesličky na návsi před kulturním dome o novou figuru. Letos je záměrem vytvořit malovaného anděla a případně vola, který tradičně s oslíkem Ježíška zahřívají. Ráda by také vyrobila přístřešek trvalejšího rázu, pod kterým by figury malované na OSB deskách byly chráněny před rozmary zimního počasí, ale zároveň byly hezky vidět. Do výroby nových postav a přístřešku se může zapojit i veřejnost zajištěním materiálu a barev případně finanční pomocí. Zájemci, kteří by se rádi zapojili do vlastního tvoření, se mohou přidat v pondělí 27. listopadu od 20 hodin na sále kulturního domu. S sebou je dobré vzít štětec, gumové rukavice a případně kus igelitové zakrývací fólie.