Další možností, k níž vyzývá kolínská radnice, je odvezení stromků do sběrných dvorů v ulicích Jateční, Mnichovická, Na Svobodném a Školní v Sendražicích. Tam je možné stromky uložit v provozní době od úterý do soboty od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.