Své o tom vědí například v Pečkách. Zde participativní rozpočet mají druhým rokem a vyčleňují na něj 200 tisíc korun. „Při druhém ročníku bylo odevzdáno 257 platných hlasů. S absolutní převahou, když získal celkem 97 hlasů, zvítězil projekt dovybavení budovy kabin na hřišti ve Velkých Chvalovicích. Na druhé místo pak občané svými 54 hlasy posunuli vybudování dětského hřiště v areálu AFK Pečky,“ informovala místostarostka Blanka Kozáková.

Město má sice vítěze, ale realizace se posunula až na léto letošního roku. „Chceme, aby se lidé účasnili nejen výběru, ale i realizace, a teď se kvůli covidu nešlo příliš nad projekty scházet,“ vysvětlila starostka s tím, že další participativní rozpočet radnice vyhlásí na podzim.

Poprvé ho Pečky vyhlásily v roce 2019 a vítězné akce už jsou hotové. Bylo to workoutové hřiště ve Velkých Chvalovicích a příspěvek na opravu věžních hodin v evangelickém kostele v Pečkách.

Poprvé nyní zkouší participativní rozpočet také Český Brod. Na akce z něj město vyčlenilo 300 tisíc korun. Návrhy, co by se mohlo ve městě vylepšit, lze podávat do 20. ledna. Návrh může podat kdokoli, kdo v Českém Brodě bydlí nebo tam vlastní nemovitost, a to spolu se dvěma kontaktními osobami z řad občanů. Navrhovat může i mládež, tedy lidé mladší 18 let, jen musí být alespoň jednou z kontaktních osob zákonný zástupce.

Do konce ledna pak radnice posoudí, zda jsou nápady realizovatelné, a začátkem února, pokud to epidemická situace dovolí, by město chtělo nechat návrhy prodiskutovat mezi občany. Hlasování o projektech by pak mělo odstartovat 9. dubna a trvat do 30. dubna. „K podání návrhu slouží jednoduchý online formulář na webu brodacibrodu.cz, kde je také ke stažení. Pokud nemáte internet, stačí se se mnou dohodnout, ráda pomohu,“ doplnila koordinátorka projektu, který dostal název Broďáci Brodu, Petra Ištvániková.

Naopak Kolín participativní rozpočet zatím nikdy nevyhlašoval a v nejbližších době to ani neplánuje. „Nepracujeme s nímv tomto roce,“ potvrdila tisková mluvčí kolínské radnice Šárka Hrubá.