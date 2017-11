Kam na Kolínsku za zábavou?

Kolínsko - Co se děje v regionu?

Český Brod

Výtvarníci spojení se značkou Fler se potkají v pátek 17. listopadu, jako již tradičně v českobrodské Oranžové zahradě. Tedy na Husově náměstí, kde se uskuteční již sedmý ročník Českobrodského Fler jarmarku. Návštěvníci se mohou pouze inspirovat k vlastnímu tvoření, pokochat se ruční prací, ale také nakoupit originální autorské výrobky od regionálních i přespolních tvůrců. K dostání budou nejrůznější šperky, dekorace, dřevěné výrobky, módní doplňky, keramika, výrobky pro děti, dámské i pánské oděvy, přírodní kosmetika něco pro mlsné jazýčky a mnoho dalšího. Nikdo by si neměl nechat ujít zákusky z místní kavárny. Stejně jako obvykle budou připravené také kreativní dílničky pro zájemce každého věku. Vstupné na akci je každoročně dobrovolné a vybraná částka vždy na podzim putuje na podporu činnosti Zvonečku Bylany. Akce se koná od 9.30 do 15 hodin.



Starý Kolín

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu spolu se základní školou ve Starém Kolíně zvou všechny příznivce předvánočních tradic a milovníky krásného vánočního času na instruktáž vinutí adventních věnců, které zanedlouho ozdobí domy v celé republice. Vánočně laděná akce se bude konat v sobotu 18. listopadu v učebně základní školy, kde se konají volby. Instruktáž a výroba adventních věnců začne ve 14 hodin. Předvádění vazby bude mít na starosti renomovaná floristka paní Nesvadbová. Zájemci o vytvoření adventního věnce si s sebou musí přinést slaměný korpus, nůž nebo zahradnické nůžky a také vlastní tavnou pistoli, kterou budou potřebovat na upevnění ozdob. Ty si také mohou přinést, aby věnec byl přesně podle jejich osobních představ. Zváni jsou však také ti, kteří se chtějí na postup prací pouze podívat a nechat se inspirovat k tvoření v pohodlí domova.



Kolín

Nezapomenutelná a nestárnoucí kapela Tři Sestry v čele s Lou Fanánkem Hagenem opět míří do Městského společenského domu. Tentokrát s sebou přiveze kapelu Alkehol v rámci tour nazvaného Sudová přitažlivost – Radegast Tour 2017. Večírek, bez kterého by se jistě podzim v kolínském kulturním domě neobešel, začne v sobotu v 19.30 hodin. Fanoušci rockových partiček se mohou těšit na nestárnoucí hity těchto legendárních kapel, které zpívají nejen o alkoholických nápojích, které také s oblibou popíjejí. Uslyší určitě songy jako Zelená, O chlastu nebo Hospodo nalejvej.



Kolín

Pohádku O statečném kováři Mikešovi nabízí kolínské divadlo nejen dětem, ale také dospělým na nedělní odpoledne. Příběh o kovářském synkovi, který se vydá dos věta na zkušenou a cestou se k němu připojí silák Matěj, uvede divadlo od 15 hodin.



Kolín

Malý nezbeda medvídek Mioli vás seznámí ve své nové show se svými kamarády. Na představení od tvůrců show Šmoulové jsou zpět se mohou ti nejmenší těšit v neděli od 17 hodin. Show plná zpěvu a tance se koná v Městském společenském domě.





Kolín

Pietní akt, kterým si místní připomenou události 17. listopadu, je naplánovaný na pátek od 16.30 hodin. Na setkání před kolínskou městskou radnicí promluví starosta Vít Rakušan a příchozí uslyší státní hymnu v podání Petra Konývky. V rámci piety může samozřejmě každý zapálit svíčku. Představí se také skupina Půljablkoň, která je komorní odnoží Jablkoně. Tvoří ji frontman a zakladatel Jablkoně Michal Němec a zpěvačka Marie Puttnerová.

Duo vzniklo počátkem roku 2014 a již 22. listopadu 2014 uvedli v Hradci nad Moravicí na festivalu Hradecký slunovrat do života první společné CD.



Kostelec n. Č. l.

Po stopách koně svatého Martina se vydá lampionový průvod z náměstí Smiřických od kostela svatých Andělů Strážných v pátek 17. listopadu za soumraku. S sebou si vezměte nejen lamiponky, ale také hrníček. Průvod vyjde z centra do ulic v 16.30.



Cerhenice

Lampionový průvod všech světlušek a světlušáků se v Cerhenicích za podpory starosty obce uskuteční v pátek 17. listopadu od 17 hodin. Sraz účastníků je u podchodu železniční trati, odtud se všichni společně vydají na procházku městysem. Lamionky s sebou.



Louňovice

Louňovičtí se mohou v sobotu těšit na divadelní premiéru černé komedie Wolfaganga Kohlhaase Ryba ve čtyřech. Před představením zahraje hudební kroužek swingové melodie. Představení se koná v louňovickém hotelu u Sv. Huberta od 19 hodin.



Poříčany

Obecní bál se koná v pátek 17. listopadu od 19 hodin v sále hostince U Hroudů. Připravený je doprovodný program, bohatá tombola a chybět nebude dobrá zábava. K tanci a poslechu zahraje J. B. Band. Bál je nekuřácký a vhodný je společenský oděv.





Kutná Hora

Soutěž v kondiční kulturistice, physique, bodyfitness a bikiny fitness se bude konat v sobotu v kulturním domě Lorec. Začátek soutěže je naplánován na 13. hodinu. Soutěž je určena pro začínající závodníky, závodníky neregistrované a závodníky jarních soutěží.



Pátek

V místním Spolkovém domě je na programu akce nazvaná Vánoční tvoření. Zájemci mohou přijít v sobotu ve 14 hodin. „Přijďte všichni, kdo si chcete originálně vyzdobit svůj dům pro nastávající adventní a vánoční období,“ vzkazují pořadatelé.



Kutná Hora

Vernisáž výstavy Renaty Czirokové s názvem Zjevení, kresby, obrazy se bude konat tento pátek od 17 hodin. Výstavu pořádá Galerie Felixe Jeneweina, která dřív sídlila ve Vlašském dvoře. Nyní je ale nově přestěhovaná v Sankturinovském domě v Kutné Hoře.



Kolín

Máte chuť si zabruslit? Pak nečekejte až zamrzne rybník ve vašem okolí, ale navštivte o víkendu zimní stadion Kolín. V sobotu je možné bruslit od 13.45 do 15.45 hodin a v neděli pak od 15.15 hodin do 17.15 hodin. Další veřejné bruslení bude o víkendu 2. a 3. prosince.



Lysá nad Labem

Přehlídce drobného zvířectva, tradiční výstavě Chovatel, bude dominovat drůbež, holubi a také králíci. Výstaviště bude otevřené v pátek od 11 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 12 hodin. Výstava bude tradičně také prodejní.



Český Brod

V Mozartově ulici v Českém Brodě se v sobotu 18. listopadu uskuteční Setkání sousedů. Vzhledem ke konání akce bude tato ulice uzavřená pro vjezd automobilů, a to od 12 do 18 hodin. Objízdná trase vede ulicemi Maroldova, Štolmířská, J. Koziny a B. Smetany.