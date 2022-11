Z loňského participativního rozpočtu a sbírky vzešly trampolíny v parku, letos překlenula Šemberu provizorní lávka a v létě technické služby natřely veřejné osvětlení. Aktuálně probíhá čištění koryta Šembery od školky až k ulici Prokopa Velikého. „Revitalizace by měla přinést obnovu sítě cest, zpřístupnění břehů Šembery, molo či lávku na rybníce a obměnu mobiliáře. To samé se týká i menšího parku směrem ke Kutilce,“ řekl starosta o plánech s místem zvaným Hálova zahrada, kde je nově veřejný gril, opravené hřiště na petanque a nyní se bude - opět z participativního rozpočtu - instalovat lanovka pro větší děti.

„Obnova částečně skryté zelené plochy parku v nemocnici, kterou město vlastní až po budovu spisovny, byla předmětem diplomové práce jedné z českobrodských zahradních architektek. Mimo jiné navrhla obnovu cestní sítě, obnovu ovocného sadu v jižní části parku anebo vytvoření amfiteátru. Zatím se nepovedlo docílit pěšího propojení do Wolkerovy ulice přes pozemek hasičů,“ připomněl starosta.

Také bývalá skládka, která se nachází na dvou hektarech za objektem jatek, je v územním plánu určena na rekreační zeleň a jako rezerva pro sport. Po sanaci by podle starosty mohlo území projít revitalizací po vzoru parku Vinice nedaleko Úval, který slouží jako odpočinková zóna pro široké okolí.

Foto: Na postupnou opravu českobrodských hradeb dohlížejí památkáři

V rámci výstavby v bývalém cukrovaru je po dohodě investora s městem počítáno s širokým pruhem zeleně mezi novými domy a Šemberou. Odtud by současně mělo vést několik lávek, kterými by se nová čtvrť propojila s územím na jih od Šembery, kde se nacházejí Nouzovské rybníky a Chodotínský rybník. „Zde město kromě skládky větší pozemky nevlastní, ale do budoucna by tato lokalita měla tvořit rekreační zázemí města,“ upřesnil starosta.

V rámci nově schváleného generelu zeleně by se také místa, jako jsou parky u hradeb, na konci Ruské ulice i řada menších kousků zeleně, měla dočkat nových výsadeb, pěších cest i vhodného mobiliáře.