Jde o částku přibližně 600 tisíc korun. Takže se bude v opravách pokračovat v areálu synagogy a na jejím parkánu až téměř k baště. Opravy by měly stát cca 1,3 milionu bez daně, možná zase méně, pokud firmy přijdou s nižšími nabídkovými cenami jako minule.

„Bude odstraněna náletová zeleň, opraveny nesoudržné části zdiva, poškozená místa se znovu vyzdí a pak se vše kompletně vyspáruje, tedy totéž, co se dělalo u zdí kolem chrámu sv. Bartoloměje,“ upřesnil starosta Michael Kašpar.

Samotná bašta viditelná z ulice Na Hradbách je soukromá, jednání o jejím vykoupení do majetku města poněkud zdržel covid, ale podle starosty je to na dobré cestě, řeší se samozřejmě cena. Nyní se tedy bašta geometricky oddělí, aby mohl vzniknout znalecký posudek. Památka není v dobrém stavu, propadá se jí střecha, už by byly nutné zabezpečovací práce.

Vyřešit bude třeba také přístup. Končí totiž parkán, který je městský, pak je pár metrů zdi a pak bašta. Aktuálně k ní tedy vlastně přístup není. Za baštou je dvorek a za ní stará židovská radnice, kterou město nedávno koupilo spolu s rabínským domem.

Jedná se tedy s dalším majitelem o odprodeji části pozemku. Poté by se tedy ze synagogy udělalo propojení do bašty. „Když se nám časem podaří opravit přilehlý rabínský dům a židovskou radnici, koupit a opravit baštu, mohl by tam vzniknout nádherný areál,“ uvedl starosta a prozradil, že se jedná i o vybudování přístupové lávky.

V době svého vzniku měl Kolín městské opevnění naprosto luxusní. Budovalo se přímo na rozkaz krále Přemysla Otakara II. v době po roce 1253. Pokyn krále je datován k 26. říjnu, bohužel u něj chybí rok. Každopádně v listině z roku 1261 už dává král kolínské hradby za vzor pro budování opevnění dalších královských měst, například Čáslavi.

Do dnešní doby se však bohužel z městského opevnění zachovaly v obvodu historického jádra města jen torza. Patří k nim i zmíněná polokruhová baštou, která pochází z 16. století.