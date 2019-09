Další částí Kolína, která by se měla za čas dočkat revitalizace, je Jiráskovo náměstí, tedy centrum zálabské části města. Radnice připravuje architektonickou soutěž, která by měla řešit zeleň, parkování, oživení prostoru, rekonstrukci komunikací, uspořádání pochozích ploch apod. Zkrátka vdechnout prostoru modernější, upravený a funkční ráz a zbavit lokalitu nádechu trochu opomenuté periferie.

Dominantou centra Zálabí je kostel sv. Víta. Zaniklou ves Mnichovice připomíná jméno ulice, v níž dnes stojí základní škola. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

Soutěž zatím vyhlášená není, co vše by měla obsahovat a jak by si Kolíňáci Jiráskovo náměstí představovali, hodlá radnice řešit společně s nimi. Setkání s obyvateli se uskuteční v pondělí 16. září od 17 hodin přímo na místě.