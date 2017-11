Ježíškova vnoučata podarují i seniory na Kolínsku

Kolínsko – Projekt Ježíčkova vnoučata myslí na lidi žijící v domovech seniorů či v Alzheimer centrech v celé republice. Cílem je splnit přihlášeným lidem jejich přání. Do projektu, který vzbudil u veřejnosti velký zájem, se přihlásili také lidé žijící na Kolínsku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Například sedmaosmdesátiletá paní Milada si z Kolína si přála jízdu v kočáře po Praze. A ihned během prvního dne si její přání někdo zarezervoval. Stejně jako přání čtyřiaosmdesátileté Ireny, která si přála velkou chodící panenku. Další senioři z Kolína si přáli například houpací křeslo nebo dětskou knížku.

Devětačtyřicetiletý Roman z Toušic by se chtěl jet podívat na Kolínské sprinty a šestasedmdesátiletá Erika, která žije tamtéž si přála navštívit country koncert a k tomu dostat kilo perníčků. Také jejich přání budou splněná. Další klienti toušického domova se zvláštním režimem si přáli například výlet do Krkonoš, Prahy či výlet s večeří nebo překvapením. Jiní by chtěli knihy, parfémy, oblečení nebo přikrývku.

Většina přání je již rozebraných. Další však podle organizátorů budou přibývat. Možnost stát se Ježíškovým vnoučetem tak stále je.