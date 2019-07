Město proto oslovilo stávajícího dopravce o vykrytí prosince a ledna, v těchto dnech by měl poslat cenovou nabídku.

Výkonný ředitel OAD Kolín Martin Pípal už při podpisu smlouvy naznačil, že by firma možná stihla začít jezdit dříve. Město by podle starosty Michaela Kašpara bylo možná rádo, ale je to právně složitější. „Soutěžili jsme desetiletou koncesi, nechceme, aby nás někdo napadl, že je to víc než 10 let,“ řekl starosta.

Arriva dala část výběrového řízení na nového dopravce k posouzení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Radnici nyní přišlo rozhodnutí, že vše je pořádku a žádné řízení nebude zahájeno. „Tomu jsme samozřejmě rádi,“ dodal starosta.