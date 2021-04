Je třeba přeparkovat, ale vy jste v karanténě. Co teď?

V ulici, de bydlíte, se chystá blokové čistění komunikace, ale vy jste zrovna v karanténě, a neměli byste tudíž opouštět dům či byt. Samozřejmě ani za tím účelem, abyste přeparkovali své auto, které bude překážet čisticím vozům. Takže by vám ho velmi pravděpodobně mohli odtáhnout a následně by vás čekala nemalá úhrada odtahu. Co tedy v takové situaci počít?

Blokové čištění. | Foto: Archiv Deníku

Je možné požádat o ponechání vozidla na daném místě, i když to bude znamenat mnohem komplikovanější, ruční úklid pod daným vozidlem. Na emailovou adresu marketa.divisova@mukolin.cz je třeba co nejdříve, nejdéle však do 12 hodin dne před plánovaným blokovým čištěním dané ulice, zaslat potřebné dokumenty. Jimi jsou potvrzení od obvodního lékaře nebo hygienické stanice, popis automobilu (tj. jeho registrační značka, barva, značka) a také přesné datum karantény. Radnice upozorňuje, že kontrolována bude i manipulace s daným vozidlem od doby, kdy bylo do ulice umístěno přenosné dopravní značení informující o blokovém čištění a zákazu stání.