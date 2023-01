Je rozhodnuto: Kolínsko si za svého prezidenta zvolilo generála Petra Pavla

Našlo se však i několik sídel, kde dali voliči přednost bývalému premiérovi a poslanci za hnutí ANO Andreji Babišovi. Nejvíce lidí si na svou stranu získal v Lipci, kde získal 61,11 procenta hlasů. Druhý největší počet hlasů měl na okrese Kolín Andrej Babiš v Bělušicích (57,72 procenta) a třetí v Uhlířské Lhotě (57,21 procenta).

V několika obcích volební účast přesáhla osmdesát procent, konkrétně nejvíce lidí přišlo k urnám v Krychnově, a to 83,87 procenta. V pomyslném žebříčku účasti na okrese Kolín se druhé umístily Žabonosy s účastí 82,5 procenta. Následuje Klášterní Skalice (82,14 procenta) a Ratboř (81,92 procenta) Naopak nejméně lidí se vydalo volit v Černíkách (61,21 procenta) a Vrbčanech (62,31 procenta).

Nejvyrovnanější volby zažili v Plaňanech, a to v poměru 50,27 ku 49,73 pro Petra Pavla. Přepočteno na hlasy to činí 474:469. Hodně těsné to bylo také v obci Grunta. Tam zvítězil Andrej Babiš o jeden jediný hlas.

