/FOTOGALERIE/ Téměř do posledního místa zaplněný sál Městského společenského domu v Kolíně sledoval první únorovou středu vystoupení dvou zvláštních protagonistů. Známý herec, moderátor, improvizátor a propagátor alternativního života, Jaroslav Dušek, který přišel na jeviště bos, zpovídal a glosoval vyprávění Mnislava Zeleného prezentujícího se jedním z jeho indiánských jmen Atapana.

Z pořadu Jaroslava Duška a Mnislava 'Atapany' Zeleného o spolužití s amazonskými indiány v Městském společenském domě v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk

Zelený mnoho desítek let jezdí do především amazonských pralesů za tamními indiány, kde získal řadu přátel, z cest a pobytů napsal několik knih, navíc byl pět let velvyslancem České republiky v Kolumbii.