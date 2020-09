Zarouškované publikum nevadilo ani Jakubovi Kroulíkovi, který v úvodu s publikem provedl několik hypnotických cvičení a pětici dívek a jednoho muže, kteří ukázali největší předpoklady, pak pozval na jeviště.

Tam na nich prováděl hypnotická cvičení, takže do „spánku“ upadnutí se hlasitě smáli, klepali zimou, zapomínali své jméno či jedna slečna vstávala při vyslovení jména Jakub, aniž by to dokázala jakkoliv vysvětlit.

Jako při minulé kolínské návštěvě Jakuba Kroulíka před dvěma lety i tentokrát po přednášce následovaly osobní rozhovory, společné focení a tentokrát i autogramy do čerstvě vydané knihy.