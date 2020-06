Co je podle jejích zkušeností aktuálně nejtěžší na Kolínsku sehnat? Prakticky všechno. Naprosto stejný názor má také realitní makléř Aleš Mojžíšek.

„Mladá rodina chce nejraději domek s kouskem zahrádky, poptávka je po bungalovech, to je teď trend, zkrátka všechno v jedné rovině. Ideálně dostupné do Kolína, také aby se dalo zaparkovat, někdo třeba neřídí, takže by rád měl nedaleko hromadnou dopravu,“ popsala Pavlína Obešlová s tím, že ovšem takovýchto nabídek je opravdu poskrovnu.

„Nedávno se dokončil prodej 28 rodinných domů dle parametrů současné poptávky, tj. bungalov 4+kk s pozemkem cca 600 metrů na Ohradě,“ naznačila makléřka s tím, že kdyby jich bylo třikrát tolik, prodaly by se všechny. Připomíná zároveň, že v tom hrají roli dva faktory. Kupující musí mít stálý, slušný příjem, aby dosáhl na hypotéku, a cena nemovitosti musí odpovídat odhadu banky.

„Menší domy v okolí Kolína za dobrou cenu a v dobrém stavu jsou naprosto nedostatkové zboží,“ sdělil realitní makléř Aleš Mojžíšek. „Lidé si nezřídka myslí, že prodají dům na sídlišti a koupí za to právě malý domek, jen vymalují, maximálně vymění topení. Ale domy do tří milionů jsou v nabídce minimálně,“ uvedl. „Dražší domy se občas objeví, jenže jsou pro většinu klientů nedostupné,“ dodal Aleš Mojžíšek.

Na prodej je třeba nový rodinný dům v Pečkách s pěkným pozemkem za 8,5 milionu, v Doubravčicích za 6,9 milionu, v Českém Brodě za 6,8 milionu, v Klučově za 5,5 milionu, za sedm milionů v Cerhenicích, za 5,5 milionu v Plaňanech, za 6,5 milionu v Pečkách. Dá se narazit i na levnější, většinou je ale třeba počítat s dalšími investicemi do rekonstrukce. Třeba za 2,2 milionu rodinný domek v Nové Vsi I, za 1,8 milionu ve Veltrubech, za 3,3 milionu v Kolíně – Sendražicích, za 2,3 milionu v Cerhenicích, za 3,5 milionu je k mání maličký, ale tentokrát v dobrém stavu domek ve Starém Kolíně.

Podobná situace je s byty, ať už co do koupě či pronájmu. I tam je to otázkou často otázkou čekání. „U některých pronájmů se nabídka někdy ani nedostane na internet, protože už předem na ni čeká pět zájemců,“ řekla Pavlína Obešlová s tím, že leckdy lidé při koupi dají i tři miliony za byt.

Podtrženo, sečteno, „ležáků“ mají nyní realitky opravdu minimum, prodá se prakticky všechno. Jak ale dodala Pavlína Obešlová, rychlý prodej nemusí být pro realitní kancelář dobrou vizitkou. Může totiž znamenat, že se prodalo pod cenou. „Když lidé jednou, dvakrát za život prodávají nemovitost, chci jim ji prodat dobře,“ vysvětlila.

Realitní makléři se shodují i na tom, že v současné době značně stoupla poptávka také po chatách a chalupách. „Lidé byli zavření doma, nedosáhnou finančně na dům, ale alespoň na chatu ano,“ poznamernala Pavlína Obešlová.