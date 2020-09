Ivana Nováková, ředitelka Domova pro seniory v Kolíně, uvedla, že zákaz návštěv platí. „Obyvatelé mají k dispozici Skype, telefony, tablety. Někteří mají i své telefony, takže kontakt s rodinou mají,“ řekla.

Pokud se bude situace s koronavirem vyvíjet příznivě, tak bude možné v omezeném provozu návštěvy povolit. Klienti jsou prý zatím trpěliví , sociální pracovníci jim vysvětlují, že opatření platí pro jejich ochranu. „Co můžeme dělat jiného,“ podotkla Nováková.

K zákazu návštěv přistoupili v Senior centru Kolín poté, co lidé nedodržovali nařízení. „Do minulého týdne jsme měli návštěvy otevřené, konaly se na terase zařízení. Příbuzní měli roušky, měli dodržovat odstupy. To se ale vůbec nedělo, byly s tím velké problémy i přes opětovaná napomínání, že jde o ochranu jejich příbuzných,“ řekla Libuše Fidlerová, ředitelka zařízení.

Vedení tak muselo přistoupit k zákazu návštěv. „Situace není nyní příznivá. Uvidíme, jak se po svátku bude vyvíjet,“ doplnila. Kontakt s příbuznými zde mohou klienti udržovat přes Skype a podobné technologie. „Snažíme se, aby se mohli vidět i na dálku, ale víme, že to není ono,“ podotkla ředitelka.

Domov pro seniory, který v Kolíně provozuje společnost SeneCura, se nyní řídí doporučením krajské hygieny. Ještě nedávno ale fungovali v omezenějším režimu, kdy se mohli klienti s příbuznými setkávat ve venkovním prostoru, nikoliv uvnitř.

V Domově Anna v Českém Brodě je zákaz vyhlášený od středy na základě nařízení krajské hygienické stanice. „Důrazně jej doporučila,“ řekla ředitelka Lucie Hovorková.

Vzhledem k tomu, jak krátce ještě platí, nejsou na situaci od klientů žádné stížnosti. „Už jsme to zažili na jaře dva měsíce, nesou to statečně. Za někým chodí příbuzní častěji, za někým méně. Takže záleží, jak je kdo zvyklý, jak mu příbuzní chybí,“ vysvětlila ředitelka českobrodského domova, kde se rovněž snaží umožnit klientům komunikaci s příbuznými alespoň na dálku. „Určitě ale zákaz návštěv nebudeme držet déle, než to bude nutné,“ dodala.