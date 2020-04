ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Například Lucie K. uvedla, že v současné době, kdy se dětí učí místo ve škole doma, by se hodilo otevřít papírnictví. „Holka dělá úkoly jak blázen a dochází nám náplně do pera a guma na gumování,“ uvedla. Stejně to vidí Eliška K. „Děti potřebují dokoupit náplně, čtvrtky a podobně,“ uvedla. Čtenáři ale uvádějí, že takové potřeby se v případě nouze dají sehnat i v supermarketech.

Dalším populárním nápadem jsou prodejny obuvi. Takový návrh měla Iveta H. „Děti z bot vyrostly, mají jen zimní. Jarní by se docela hodily,“ uvedla. Kristýna N. neváhala tento nápad ještě rozšířit. „Věci pro děti. Malý nám vyrostl z kočárku a potřebuji osobně vybrat, nekupovat zajíce v pytli přes internet,“ napsala. Podobný problém řeší Katalin L. „Dětské oblečení. Mám čtyřměsíční dítě a vyrostl mi z overalu na spaní. Co jsem objednala, stále nedorazilo,“ uvedla.

Hodně lidí volalo po stavebninách. „Lidé doma zlepšují své zahrady a obydlí,“ napsala Kateřina H. Další Kolíňáci volají po věcech, které ji pomohou na blížící se období. „Rozhodně nějaké věci na Velikonoce,“ napsala Anežka M. „Potřebuji velikonoční vykrajovátka,“ uvedla Karolína Š.

Řada dalších návrhů počítala i se službami. „Celkem bych už uvítal kadeřnické služby, za chvíli budu jak čert,“ napsal Lukáš Ch. Nebyl ale jediný. „Obuv a hlavně služby jako kadeřnictví. Bez toho my ženy nemůžeme být,“ podělila se Eva L. „Všechno se dá sehnat v e-shopech, ale pít kávu u kavárnského „okýnka“ není ono, takže jednoznačně kavárny,“ napsala Lenka Š.