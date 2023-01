Musím předeslat, že kolínští školáci nejsou žádní začátečníci. Koneckonců, není to zase tak dávno, kdy jsme představili jejich práci na filmu Jean Gaspard Debureau… ten kdo řekl všechno, ač nikdy nepromluvil . Teď se tedy budoucí mediální hvězdy zakously do tématu prezidentských voleb.

"Natočili jsme s dětmi reportáž ohledně voleb, možná v dnešní době něco poměrně svěžího a ačkoliv se týká voleb, snažili jsme se být vlastně zcela apolitičtí," říká s úsměvem pedagožka Markéta Rosenkrancová.

Inu já bych řekl, že se dílo podařilo. A že děti mají kolikrát víc rozumu, než my dospělí. Třeba vědí, že to, že někdo má rád brokolici a jiný ne není důvod k tomu si nadávat nebo se dokonce poprat. Na což my dospělí bohužel dost často zapomínáme.

A dost povídání, podívejte se na reportáž Volby prezidenta 2023 očima reportérů z 5. a 6. třídy 5. základní školy v Kolíně.

Zdroj: Youtube

