Jak se volilo na Kolínsku, aneb starosta Kolína je ve sněmovně

Kolínsko – Volební výsledky do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na Kolínsku vesměs kopírují celorepublikové. Ve většině měst a obcí vyhrálo hnutí ANO, našly se ale i drobné výjimky.

Předvolební debata Deníku: Vít RakušanFoto: Deník / Divíšek Martin

Například v Červených Pečkách dali voliči více hlasů STAN, stejně tomu bylo v Jestřabí Lhotě, Kbelu, Křečhoři a Lošanech. V Radovesnicích I a Dománovicích měly ANO a STAN úplně stejně, v Krychnově měly stejný počet hlasů ANO a SPD. V Masojedech předstihla ANO ODS, ve Vrbčanech více hlasů než ANO dostala KSČM, u voličů v Oplanech před druhým ANO vyhráli Piráti.

Zajímavou výjimkou byl pak také Kolín, kde ANO a STAN měly prakticky remízu. ANO dostalo 27,09 %, Starostové a Nezávislí 27,07 %. Následovala ODS, SPD, Piráti, KSČM a ČSSD. Kdyby se volilo jen v Kolíně, žádná jiná strana či hnutí by se přes pět procent nedostaly. „V Kolíně jsme skončili s rozdílem čtyř hlasů za ANO a jako STAN jsme dopadli nejlépe z okresních měst v celé republice. Za největší úspěch považuji to, že na nás Kolíňáci stále slyší,“ reagoval lídr středočeské kandidátky STAN a kolínský starosta Vít Rakušan, který v rodném Kolíně získal větší počet preferenčních hlasů než Andrej Babiš.

„Jsem rád, že se Starostové a Nezávislí do sněmovny dostali, byť byla proti nám vedena mediální kampaň a kampaň jiných volebních subjektů politických s tím, že hlas pro nás je vyhozeným hlasem. Rád bych poděkoval voličům, že měli odvahu nás volit,“ dodal Vít Rakušan.

Nově zvolený poslanec Vít Rakušan si cení podpory Kolíňáků, celkový výsledek voleb ale nehodnotí moc pozitivně s ohledem na možnou koalici ANO a SPD. Poukázal i na velký pokles ČSSD jako tradiční české strany. „To bylo největší překvapení,“ řekl. „Jedinou pozitivní věcí krom toho, že jsme se dostali, je, že komunisté výrazně klesají,“ dodal Rakušan.

Dvojkou na středočeské kandidátce KDU-ČSL by kolínský místostarosta Tomáš Růžička. „Výsledek voleb byl pro mě překvapením, byť nepříjemným. Mrzí mě, že jsem Kolíňáky příliš neoslovil,“ zhodnotil Růžička. Má ale radost, že se do sněmovny dostal STAN. „Koalice KDU a STAN měla větší naděje na úspěch, než si vedení naší strany myslelo,“ dodal.

František Martínek z kolínské oblastní organizace ANO vidí výsledek voleb nadějně. „Mohlo to být i o trošku lepší, ale v globálu jsem určitě spokojený,“ řekl. Nejlepší by podle něj bylo, kdyby se nemusela skládat žádná těžkopádná koalice. „Ze zkušeností víme, že koalice neumějí dobře fungovat. Plná zodpovědnost toho, kdo vyhraje, by byla ideální. Koalice, které mnohdy nevydrží do konce, se neustále dohadují a tím ztrácí spoustu času,“ dodal Martínek.

Martin Smetana z kolínské ODS vnímá volební výsledky pro ODS pozitivně. „Ale pro český stát nic moc,“ podotkl politik.

Lukáš Dukay, desítka na středočeské kandidátce ČSSD poznamenal, že voliči ukázali, že program ČSSD pro ně nebyl zajímavý, a nebyli pro ně zajímaví ani lídři – celostátní ani krajští. „Ukázalo se, či spíše potvrdilo, že voliči chtějí nové tváře. Nedokázali jsme prodat naši práci za čtyř roky ve vládě, to prodalo hnutí ANO,“ uvedl Lukáš Dukay.

Okresní organizace kolínské sociální demokracie podle jeho slov už vyzvala ke svolání mimořádné krajské konference, a to v co nejbližším termínu. Stejně tak by se měl co nejdříve konat i sněm.

Raritou mezi středočeskými kandidátkami byl hlasovací lístek Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lidskosti 2017. Celou kandidátní listinu tvořili dva muži téhož jména. Jednašedesátiletý Ferdinand Chalupa ze Žiželic a čtyřiatřicetiletý Ferdinand Chalupa ze Žiželic. V celkových výsledcích voleb odešli s 436 hlasy. Doma v Žiželicích dostali 10 hlasů, což je ve výsledcích za obec 1,57 procenta.

Kolínsko mělo na středočeských kandidátkách dva lídry – Víta Rakušana (STAN) a Jaroslava Kuchaře z Přišimas, který vedl Cestu odpovědné společnosti. Ta získala 3 758 hlasů, tedy 0,07 %. V Přišimasech dostala tato strana čtyři hlasy, tedy 1,1 %.