Například srpnový příměstský tábor Dětského ekologického klubu v Cerhenicích je už nyní plný, pokud má ještě někdo zájem, bude evidován jako náhradník. Kapacita tábora se naplnila během pár dní.

Zaplňují se i pobytové a příměstské tábory DDM Kolín. „Netušíme, v jaké míře budeme moci s dětmi odjet,“ předesílá ředitelka Petra Pokorná. DDM tak tábory zatím sestavil po malých skupinách, čeká, jak se situace vyvine. „A nejspíš se to na nás úplně stejně jako loni sesype na poslední chvíli. Pokud by byla povolena vyšší kapacita, samozřejmě skupiny rozšíříme,“ dodala ředitelka.

Kolínský DDM chystá například Léto u moře, tedy jedenáct dní v Chorvatsku pro děti a mládež od 6 do 18 let. Připravený je i pobytový Koňský tábor v Rejdicích u Kořenova, na stejném místě se chystá i Foto – kreativní tábor.

Hned několik turnusů příměstského tábora je zaměřeno na mažoretkový sport a twirling. Na tyto tábory je ještě pár volných míst na rozdíl třeba od srpnového běhu akce Můj první tábor pro děti od čtyř do sedmi let. Náhradníci se ještě přijímají na Léto s keramikou, Všeobecný tábor 2, Teenager camp a červencový Můj první tábor.

Trochu odlišnou zkušenost s naplňováním kapacity táborů mají v Pečkách, kde připravili celkem dvanáct příměstských táborů. Aktuálně je volná ještě asi pětina míst. Jak podotkla organizátorka Jana Kusá, rodiče své děti letos přihlašují méně než loni nebo v předchozích letech.

„Vždy bylo během čtrnácti dnů plno. Lidé vyčkávají, co bude, jak se situace vyvine, co bude dovoleno. V této chvíli ani nebereme zálohy na tábory, aby s tím pak nebyly starosti. Zkrátka je to takové na vodě. Ale připravení jsme,“ shrnula.

Pečecké tábory poběží od poloviny července do konce srpna a jsou mezi nimi pohybově taneční, sportovní, výtvarný, anglický, keramický, ale i Prázdniny na faře, Zálesák, Putování za Kelty či Pevnost Boyard.