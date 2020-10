Mapa budoucnosti II – to je název projektu Ministerstva vnitra ČR v oblasti prevence kriminality, do kterého se v těchto dnech zapojilo i město Kolín. Cílem projektu je zlepšení spolupráce mezi městem, městskou policií, státní policií, zvýšení informovanosti obyvatel o kriminalitě a také zvýšení důvěry obyvatel k policejním složkám.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Pavel Netolička

Projekt by měl městu a jeho obyvatelům přinést lepší zacílení policejních hlídek do rizikových oblastí, a to díky přístupu k detailním datům o kriminalitě na území města. Výsledkem by mělo být snížení kriminality, zvýšení bezpečnosti města a vyšší objasněnost trestné činnosti.