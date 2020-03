Ředitelé domovů důchodců v posledních dnech očekávali, zda se koronavirus dostane i na naše území, aby zvažovali případné omezení návštěv. Rada bezpečnosti státu sice vydala takové doporučení, domovy důchodců ale na Kolínsku zatím ve většině případů nemají, o problematice teprve budou jednat. Jednu výjimku tvoří ale kouřimský domov důchodců. Tam se ale žádné omezení návštěv nechystá.

Ilustrační snímek. Domov pro seniory | Foto: Deník / Tomáš Januszek

Zařízení provozované městem brány návštěvníkům v tuto chvíli zavírat nechystá. „Zatím jde jenom o doporučení. Nebudeme lidi izolovat v domově pro seniory,“ uvedla starostka Zuzana Chmelová. Podle jejích slov to má jeden důvod. „Lidé by nemohli chodit za svými příbuznými. Ti by mohli chřadnout, to není dobré. Psychická nepohoda je horší než co jiného,“ vysvětlila.