Novinka, kterou si pak budou moci diváci kolínského kina dopřát, ale bude předtím obnášet odstávku promítání ve velkém sále. „Za provozu to zkrátka udělat nepůjde,“ podotkl starosta Michael Kašpar.

Odstávka by podle starosty možná mohla trvat pouze dva týdny.

„Ředitel kina se snaží práce zkoordinovat tak, aby co nejméně zasáhly do programu. Není to jen večerní promítání, ale jedná se také například o spoustu dopoledních a odpoledních akcí pro seniory, školy, školky. Snahou je trefit se do té části tří měsíců, kdy bude třeba těchto akcí přesouvat nejméně,“ shrnul Michael Kašpar.