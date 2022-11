„V roce 1989 mi bylo šest let, ale pamatuji si, jak jsme s dědou a babičkou seděli u televize a sledovali přenosy z Prahy. Počasí nám sice nepřeje, ale vidím tu mnoho deštníků a možná nám déšť chce dokázat, že na světě není nic zadarmo. Že pokud nám na něčem záleží, musíme vyjít ze své komfortní zóny. Tak jako to udělali studenti 17. listopadu. Nebáli se chladu, deště, větru ani moci, ale šli za svými ideály. Za svobodou a osobní volností,“ řekl mimo jiné starosta Michael Kašpar a na závěr svého projevu přidal stále platný citát Václava Havla: “Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“