Město Kolín se připravuje na další smart vymoženosti v oblasti dopravy, konkrétně té městské hromadné autobusové. Doposud například zkoušelo tři druhy informačních panelů na zastávkách, jak dodal místostarosta Michal Najbrt, na vyzkoušení je město mělo zdarma. „Jako nejpraktičtější se ukázal ten, který je nyní na zastávce u Komerční banky,“ uvedl místostarosta.

Autobus městské hromadné dopravy v ulicích Kolína. | Foto: FB Vít Rakušan

Panely by se tak měly postupem času rozšířit na další zastávky, začne se samozřejmě těmi nejfrekventovanějšími. Následně bude podle slov místostarosty radnice řešit také označníky. Ty ze zákona musí na zastávkách být, ale i tam by se město chtělo trochu technologicky posunout. „Variant, jak může označník vypadat, co všechno na něm může být, je několik. To v této chvíli zatím ladíme,“ řekl Michal Najbrt.