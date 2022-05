Hotel U Jezera ve Velkém Oseku zvládl dvouleté covidové období, i když běžní hosté tam příliš nepřijížděli. Ubytovávali se ale lidé, kteří do regionu mířili za prací, takže kapacita bývala podle vedoucí provozu Olgy Soukupové naplněna alespoň z jedné třetiny.

Došlo i na investice

Během léta mívá velkoosecký hotel poptávku po ubytování z řad cyklistů. Ani covidové časy nebyly výjimkou. „V sezoně bychom obsadili i víc pokojů, než máme, následně v zimě to bylo samozřejmě slabé. Ale těžké časy jsme přežili, nedlouho před tím se nám povedla řada rekonstrukcí. Ročně opravíme zhruba pět koupelen,“ popsala Olga Soukupová prostředí, na které se mohou hosté nově těšit.

Další zdražování? Ukáže čas

Do plateb za ubytování se stejně jako v ostatních hotelích a penzionech promítl růst cen, zatím jen lehce o pár procent. „Ještě ukáže čas, zda budeme muset ceny dále upravit,“ říká Soukupová a odhaduje, že letošní letní sezona bude co do zájmu o ubytování možná o trochu slabší. „V době covidu lidé jezdili víc po Čechách, letos budou nejspíš chtít do ciziny, nic-méně stále je o české ubytování zájem,“ dodává.

Chybí kvalifikovaný personál

Podobně soudí recepční hotelu Theresia v Kolíně Barbora Zálabáková. „Jsme business hotel, jezdí k nám lidé na služební cesty, není jich tolik jako před covidem, ale stane se, že pak se k nám vrátí na dovolenou,“ popisuje. „Samozřejmě že bychom si obsazenost představovali lepší, ale nemůžeme si stěžovat,“ dodává. I v Theriesii měli trochu problém s personálem. „Není jednoduché sehnat někoho zodpovědného,“ říká Barbora Zálabáková. Ceny i tento hotel lehce zdražil, ale už na začátku roku. „Není to nic závratného, zhruba o padesátikorunu,“ upřesňuje recepční s tím, že hotel má zrekonstruované první patro a chys-tají se úpravy dalších pokojů.

V letní sezoně se mohou hosté těšit na pravidelné čtvrteční grilování.

Hosté se nyní podle slov majitele Pavla Hajtra začínají hlásit také do penzionu Zlaté Slunce u Břežan I. „Penzion tak nějak jede, jakž takž jsme přežili,“ říká majitel, který penzion provozuje společně s rodinou, takže otázku personálu nemusel v covidové době řešit. „Není to ještě takové jako před covidem, ale lepší se to, uvidíme za dva měsíce,“ dodává.