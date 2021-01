Nejprve se musí alespoň provizorně zajistit, staticky zajistit. Do výběrového řízení na tyto práce se přihlásilo pět firem, vyhrála společnost z Brna, nicméně má pobočku v Čáslavi. Práce budou stát 730 tisíc korun bez daně.

„Celá střecha včetně krovu a stropu druhého nadzemního podlaží se bude muset rozebrat a udělat nová. Současně se také celý objekt vyklidí,“ uvedl starosta Michael Kašpar s tím, že firma by měla s pracemi začít už v nejbližších dnech a hotovo by podle smlouvy o dílo mělo být hotovo do konce března.