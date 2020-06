Navýšení dotace pro kolínské hokejisty, kteří budou hrát první ligu poprvé od sezony 1982/83, ale budilo i obavy mezi dalšími sportovními oddíly Kolína; a sice v tom ohledu, zda se nechystá snížení podpory, když je nyní nutné hledat v městském rozpočtu spíše úspory, než další výdaje. Kolínský starosta Michael Kašpar ale toto popřel.

„Navýšení dotace pro hokejisty v tuto chvíli nemá vliv na snížení dotací pro jiné sporty,“ řekl. Zmínil totiž, že v současné době to vypadá, že situace kolem kompenzačního bonusu pro podnikatele bude mít negativní vliv na městské rozpočty. Starosta ale uvedl, že by si mělo mohlo vylepšit finanční bilanci například prodejem pozemků v průmyslové zóně, které vypadají nadějně, ale v rozpočtu ještě vůbec nefigurují.

Jak ale starosta Michael Kašpar podotkl, třebaže město navyšovalo dotaci o 1,5 milionu korun, pro hokejisty se jedná nárůst výdajů takřka dvojnásobně. „Hokejisté počítají i s podporou sponzorů, předpokládají, že se navýší příjem i z permanentek a vstupného. Raději si i nechávají v rozpočtu rezervu, kdyby přišla druhá koronaviru a byl omezený vstup na zimní stadion,“ řekl.

Zásadním příjmem hokejistů budou tak kromě sponzorů – kteří hokejistům budou přispívat více, když budou hrát první ligu – také peníze z poskytování reklamy, jako na mantinelech a dresech. Samotný zimní stadion ale čekají i jisté úpravy, první liga má požadavky na šatny, musí být zřízení VIP prostor a podobně.

Na zastupitelstvu, kde představitelé vedení města hovořili na téma při schvalování navýšené dotace, padl i dotaz, zda například kamerový systém stadionu splňuje veškeré náležitosti a nebude jej nutné nějakým způsobem aktualizovat. Zatím to však vypadá, že náklady na kamerový systém ale nevzrostou.

Jak již uvedl prezident klubu Luboš From, Kolín bude poloprofesionálním týmem první ligy. To znamená, že hráči budou chodit mezi zápasy se Vsetínem, Kladnem, Jihlavou či Slavií Praha do civilního zaměstnání. Právě to bude pro některé největší překážkou v cestě za účastí v 1. lize. V kádru Kolína jsou podnikatelé i studenti, ti by problém se systémem práce – hokej mít neměli. Jenže kádr tvoří i skladníci a další zaměstnanci z řad kolínských firem. U těch je pokračování v A-týmu nejisté.