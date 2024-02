Podle starosty Ovčár Bohuslava Machůrky už obec obeslala všechny, kteří by se situací mohli něco dělat. „Mluvili jsme s Policií ČR, Městskou policií Kolín, dokonce na hygienu jsme psali. Nejvíce s tím samozřejmě může udělat majitel pozemku, který naštěstí komunikuje a chce najít řešení problému. Na parkoviště by se daly dát závory, ale to je podle mě až poslední možnost,“ míní Machůrka. Podle něj by totiž závory znepříjemnily život i těm, kteří si na místo jezdí pouze spořádaně nakoupit.