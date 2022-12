Na oba zachránce nyní shání kontakty primář kolínské záchranky Robert Kučera. První z nich byl prostřednictvím sociálních sítí, zdá se, už objeven, druhý je zatím v pátrání.

V Kolíně náhle zkolaboval host restaurace. Přežil díky asistované resuscitaci

„Bez těchto lidí by naše práce nebyla tak úspěšná. Záchranný řetězec začíná právě tím, že pomůže někdo ochotný zachraňovat do našeho příjezdu,“ říká s poděkováním laickým zachráncům primář.

Středočeská záchranná služba sdílela na svých stránkách příspěvek lékaře Marka Dvořáka, který celou událost popsal jako vánoční zázrak.

„Je vám 31 let a jdete se s pětiletou dcerkou projít do parku. Divně se vám zatočí hlava, chytnete se stromu a už nic nevnímáte. Tma, ticho. Najednou střih a probouzíte se v sanitce, bolí vás hrudník a záchranáři vám s úsměvem gratulují k tomu, že jste se znovu narodil. Mezitím, co vy zažíváte tu tmu a jste ve stavu klinické smrti, to totiž není lidem kolem vás jedno. Ochotný mladý pán hned stlačuje váš hrudník, někdo jiný volá záchranku a operátorka radí, co mají dělat. Milá paní, která je v parku s dětmi, se vám stará o dceru a uklidňuje ji. Řidiči sanitek jedou, jak jen můžou, aby u vás byli za 5 minut, na místo jede i policie s defibrilátorem a pomáhá při přistání vrtulníku, pilot přistává hned u vás. Všichni v tu chvíli nemyslí na nic jiného, než na vaši záchranu. Připojit elektrody, výboj. Srdce začíná tlouct a vy se postupně probíráte. Do parku přibíhá manželka s vaším otcem a doktor jim říká… tak tohle byl vánoční zázrak.“