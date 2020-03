Na hodnocení, jak klienti žijící v domovech pro seniory zvládají zákaz návštěv, je podle vedoucích pracovník těchto organizací ještě brzy. Každopádně se zaměstnanci snaží seniorům dny, kdy za nimi nemohou jejich rodiny, co nejvíc zpříjemnit a rozptýlit je. „Zatím je tu pohoda, klid v budově,“ říká například Zdenka Farkašová, ředitelka Domova pro seniory v Pňově Předhradí.

Cedule na budově Domova pro seniory v Kolíně informující o zákazu návštěv. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

„Naši klienti to vzali rozumně, uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Kdyby to mělo trvat déle než dva týdny, bylo by to asi náročnější,“ dodala s tím, že pracovníci domova se snaží zachovat mezi klienty psychickou pohodu, skládají se puzzle, luští se křížovky, vyrábí se už také dekorace na Velikonoce. „Čas určitě využijeme. Klíčoví pracovníci jsou proškolení a konec konců oni nejlépe znají své klienty, řešíme vše individuálně,“ popisuje Zdenka Farkašová.