Jak vůbec vznikl váš krámek? Já jsem od malička snil o nějakém businessu, vždycky jsem chtěl něco vymyslet. V tomto odvětví jsem viděl příležitost, tak jsem se jí chopil. V Kolíně nic podobného zaměření nebylo, tak jsem do toho šel.

V nabídce máte mimo jiné i HHC, o kterém se v poslední době hodně mluví. Čím to, že měla tato látka takový boom? Je to novinka?

Novinka to je u nás v České republice, v zahraničí už je to známé delší dobu. Ve známost to vešlo hlavně díky gumovým medvídkům, kteří se z toho dělají a

Hexahydrokanabinol (HHC) je hydrogenovaný derivát THC. Jde o přirozeně se vyskytující fytokanabinoid, který byl vzácně identifikován jako stopová složka v konopí setém, ale může být vyroben i synteticky hydrogenací konopných extraktů.

nějaké děti se jimi předávkovali. Pro běžného uživatele to samozřejmě ve správné míře je naprosto nezávadné, ale pro děti to rozhodně není.

Stalo se vám, že by děti u vás chtěly HHC zakoupit?

Nestalo. A ani bych jim ho neprodal, byl by to risk. Navíc si myslím, že děti nechtějí pozornost, jednat s nějakým prodejcem. Koupí si to spíše v automatech, kde žádná kontrola neexistuje. I tady v Kolíně jeden takový je.

Co si myslíte o zdravotních problémech, které s užitím HHC vznikly?

Při konzumaci bonbonů chvíli trvá, než látka začne účinkovat. Dovedu si tedy představit, že si děti daly jeden bonbón, nepřišla reakce, tak přidaly druhý, třeba i třetí a byl z toho průšvih. To se samozřejmě zkušenému uživateli nestane, ačkoliv ti si spíše kupují jiné varianty.

O jaké varianty jde?

Nejvíce se prodávají květy. Zákazník si je poté ubalí v takovém množství, v jakém uzná za vhodné. Ještě tu mám variantu oleje, ale to je spíše doplnění nabídky, o to takový zájem není. Nejvíce se prodávají květy.

V čem vidíte tu popularitu HHC?

Velkou výhodou je, že jak je to nové, není to zatím zjistitelné. Samozřejmě jde o další legální variantu THC, tedy alespoň doposud.

Narážíte na nařízení vlády, podle kterého bude prodej HHC od 1. března do konce roku zakázaný. Co to pro vás znamená?

Do konce února musím vyprodat zásoby a zatím nenakupovat nové. Ono to bude stejné jako s THC. Kdo bude chtít, stejně si to zajistí. Nelegálnost THC je věc k diskusi sama o sobě, jelikož se jedná o přírodní látku, na rozdíl od HHC či CBD, které jsou syntetizovány.

Máte ohlas, jaký je rozdíl v účinnosti THC a HHC?

Ano, mám, je to velmi podobné. Jediný rozdíl je v tom, že THC má účinky delší, ale jejich průběh je obdobný, příliš se neliší.

Jak to vidíte do budoucna, chtěl byste otevřít další prodejnu?

Já ještě jednu mám, je v Pardubicích. Ale teď se uvidí, jak půjdou od března prodeje bez HHC. Z toho mám trochu obavy. Ale uvidíme, nechci být negativní.