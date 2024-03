Nedaleko místa tragické nehody hasičského vozu z 19. července loňského roku nechá kolínská radnice vybudovat pietní místo na památku zesnulého Zdeňka Hejduka mladšího. Dohodla se na tom s rodinou zesnulého a také s hasičským záchranným sborem.

Zdeněk Hejduk mladší se synem. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Hasič Zdeněk Hejduk mladší zemřel ve službě 19. července loňského roku ve večerních hodinách při nehodě hasičské cisterny v Ovčárecké ulici v Kolíně. Cisterna mířila k zásahu do obce Krakovany. Zcela naplněná vodou nejprve narazila do semaforu, následně do rodinného domu, kdy v důsledku nárazu došlo k utržení pravého předního kola a poté skončila převrácená na boku.

Rada města Kolína už rozhodla o výběru dodavatele pietního míst. Více prozradila kolínská místostarostka Iveta Mikšíková. „Zakázku vyhrál magistr Adam Kovalčík, oslovili jsme tři dodavatele. Společně s rodinou Hejduků a hasičským sborem jme se rozhodli, že uděláme poblíž 6. základní školy pietní místo události, která se stala minulé léto,“ uvedla.

Improvizované pietní místo vzniklo, díky Kolíňákům, hned po tragické nehodě:

Zdroj: Deník/Michal Bílek

Zakázka by měla vyjít na 335 tisíc korun bez DPH. Podle Ivety Mikšíkové by se realizace pietního místa měla stihnout před prvním výročím tragédie. „Věříme, že se to stihne. Byli bychom rádi. Ve výběrové komisi byla i manželka zesnulého pana Hejduka, i ona o tom rozhodovala a vybírala,“ doplnila Iveta Mikšíková.