Halloweenská tradice je stále populárnější

Kolínsko - Dýně, kostýmy, masky a strašidelná výzdoba. To vše patří k původně keltskému svátku nazvaném Halloween. Slaví se hlavně v anglicky mluvících zemích a pomalu se zabydluje i v dalších částech světa. Výjimkou není ani Česká republika.

Dýně, kostýmy, masky a strašidelná výzdoba. To vše patří k původně keltskému svátku nazvaném Halloween.Foto: Zdeněk Holeček

Například v obci Olešnice na pomezí kolínského a královéhradeckého okresu jsou k vidění nejen tradiční vydlabané dýně s různými motivy ale i trochu strašidelnější součásti svátku. Můžete tam potkat na lavičce sedící smrtku nebo "něco", co právě vyléz á ze země a nevypadá, že by to mělo dobrou náladu. Datum Halloweenu je každý rok stejný, slaví se 31. října. Tedy den před křesťanskou slavností všech svatých.

Zdeněk Holeček