Gymnázium začne od září svítit. Radnice plánuje fotovoltaiku na městské budovy

/FOTOGALERIE/ Historická budova kolínského gymnázia a přilehlá socha T. G. Masaryka mají za sebou první zkoušku nového nasvětlení. To je součástí rekonstrukce celého okolí budovy, které nyní už jde do finále. Pravidelné nasvětlení gymnázia a sochy by se mělo spustit od září.

Prostranství před kolínským gymnáziem je prakticky hotové, už se zkoušelo nové nasvětlení budovy a sochy TGM. | Foto: Hana Morová