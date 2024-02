Tomáš Paula na ředitelském postu nahradil Iva Zachaře, jenž školu vedl od roku 1995 a nyní odchází do důchodu. Uvedení do funkce potvrdil Deníku sám nový ředitel Gymnázia Kolín Tomáš Paula. „Ano, již jsem ve funkci ředitele školy,“ stihl Paula uvést při shonu během předávání ředitelských povinností. Tomáš Paula učí na kolínském gymnáziu zeměpis a tělesnou výchovy. Mezi studenty se jedná o oblíbeného pedagoga, který na škole v průběhu školního roku 2014/15 nahradil Michaela Kašpara, stávajícího starostu Kolína, jenž tehdy na radnici odcházel do pozice místostarosty.