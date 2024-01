Ostře sledovaný konkurz na nového ředitele Gymnázia Kolín má vítěze. Podle informací Deníku výběrová komise doporučila na uvolněné místo učitele zeměpisu a tělesné výchovy Tomáše Paula. Doporučení komise musí posvětit krajští radní, stát by se tak mělo pravděpodobně na jejich jednání 25. ledna. Do té doby nechce Středočeský kraj jakožto zřizovatel školy konkurz a vítěze komentovat.

Gymnázium Kolín. | Foto: Deník/Petr Procházka

Ředitel Ivo Zachař vedl gymnázium do roku 1995. Nyní však odchází do penze. Končí v lednu a vystřídá jej vítěz výběrového řízení, které vrcholilo v pondělí. Kdo byl doporučen do ředitelského křesla, zatím Středočeský kraj neoznámil. Podle informací Kolínského deníku měl u komise uspět Tomáš Paula, který doposud na gymnáziu působil jako učitel zeměpisu a tělesné výchovy. Vedoucí Odboru školství Středočeského kraje Michaela Vencová však žádné jméno nepotvrdila. Hodnocením komise totiž konkurz neskončil. Konečné slovo mají krajští radní, kteří budou výsledky projednávat.

„Jsem vázána mlčenlivostí do doby, než nového ředitele Gymnázia Kolín schválí krajská rada. Výběrová komise jej pouze doporučuje,“ uvedla s tím, že krajští radní budou záležitost pravděpodobně projednávat ve čtvrtek 25. ledna.

Konkurz na ředitele gymnázia provází protesty. Jeden z kandidátů odstoupil

Konkurzu předcházely dramatické okolnosti. Jak minulý týden Kolínský deník informoval, na poslední chvíli ze výběrového řízení odstoupil ředitel 6. základní školy v Kolíně Lukáš Kačer. „Byla proti mně vedena štvavá vykonstruovaná kampaň plná dezinformací, do takového prostředí bych ani nastoupit nechtěl,“ vysvětlil Deníku.

Jeden z bývalých pedagogů gymnázia uvedl, že tamní učitelé se příchodu Lukáše Kačera obávají. Oslovení studenti to pak potvrzovali a doplňovali, že si jim učitelé při výuce dokonce stěžovali, jak moc jej nechtějí. Někteří dokonce prý měli zvažovat i odchod ze školy, pokud by byl Lukáš Kačer vybrán, a měla vzniknout petice na podporu Tomáše Pauly.

Tomáš Paula učí na kolínském gymnáziu zeměpis a tělesnou výchovy. Mezi studenty se jedná o oblíbeného pedagoga, který na škole v průběhu školního roku 2014/15 nahradil Michaela Kašpara, stávajícího kolínského starostu, jenž tehdy odcházel na kolínskou radnici do pozice místostarosty. Se studenty často vyráží na lyžařské kurzy, výlety či turistické pobyty.