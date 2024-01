„Ano, tuto informaci potvrzuji, výběrového řízení na ředitele Gymnázia Kolín se nakonec účastnit nebudu. Byla proti mně vedena štvavá vykonstruovaná kampaň plná dezinformací, do takového prostředí bych ani nastoupit nechtěl,“ sdělil Lukáš Kačer s tím, že blíže by se k tématu vyjadřovat nechce, aby nerozpoutal mediální válku.

Zřizovatelem Gymnázia Kolín je Středočeský kraj. Vedoucí tamního odboru školství Michaela Vencová sdělila, že odstoupení jednoho z kandidátů na poslední chvíli z konkurzu zaregistrovali. „Je nám to líto. Bohužel je to jeho osobní rozhodnutí. My se jako kraj nemůžeme plést do interní záležitosti školy, kterého kandidáta zdejší kantoři preferují,“ konstatovala vedoucí.

Podle jejích slov jde o běžnou praxi, která je na různých školách různě vyhrocená, v tomto případě jde prý spíše o horší variantu. „Bohužel není vůbec neobvyklé, že učitelé dávají jednomu z kandidátů přednost a dávají to žákům i rodičům hlasitě najevo. Rozhodnutí pana Lukáše Kačera plně respektujeme,“ dodala Vencová. Výběrové řízení se také může v krajním případě opakovat.

Podle bývalého učitele gymnázia, jenž je stále dobře obeznámený s děním uvnitř školy, mezi místními kantory panovala obava, že Lukáš Kačer je favoritem města i kraje. „Báli se, že to má, jak se říká, v kapse. Samozřejmě to je pouze hypotéza, byly tam i další, v některých případech dokonce osobní problémy, které bych ale nerad do detailu rozebíral,“ řekl anonymně pedagog a dodal, že má jít o opatření na 6. základní škole, konkrétnější ale nebyl.

Kolínský deník se v této souvislosti obrátil na stávající kantory gymnázia. Ti se však k věci vyjádřit nechtěli.

Studenti: Učitelé si nám stěžovali

Že v pedagogickém sboru panovaly obavy z příchodu Lukáše Kačera, potvrzují i studenti. Někteří z nich Deníku sdělili, že si jim učitelé i stěžovali, jak moc jej ve vedení školy nechtějí. „Podle mě by byl problém s kýmkoliv, mnoho z nich výměnu ředitele za svoji kariéru nezažilo a tohle je výsledek,“ míní studentka kolínského gymnázia, jenž si přála zůstat v anonymitě, ale Deník její jméno zná. „Co jsem slyšela, tak pana Paulu tak nějak údajně donutili ke kandidátce, protože nechtějí nikoho cizího,“ dodala. Deník se pokusil požádat Tomáše Paulu o vyjádření, nepodařilo se jej ale sehnat.

Řada kantorů prý v případě příchodu Lukáše Kačera dokonce zvažovala svůj odchod, v jednom z případů to podle oslovené studentky mělo být dokonce z osobních důvodů jisté. To potvrdila i další oslovená studentka, která si nepřála své jméno uvádět. „Jedna učitelka nám oznámila, ze na konci ledna v případě nástupu jednoho z kandidátů odchází. Chtěli odcházet i další učitelé, ale to jsou spíš jen ,drby’ a ne moc ověřené informace,“ poznamenala s tím, že měla vzniknout petice na podporu Tomáše Pauly.

K situaci se pro Deník vyjádřil i končící ředitel Ivo Zachař: „Kolegové něco iniciovali, ale já se od toho držím stranou a ze všech porad na toto téma se omlouvám. Jelikož jsem byl zvolen do výběrové komise na mého nástupce, musí tyto věci jít úplně mimo mě, abych byl nestranný. Záleží mi hlavně na budoucnosti školy,“ uvedl Zachař, který končí na konci ledna.V ředitelském křesle Gymnázia Kolín byl od roku 1995.