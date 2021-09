Ranní program v pátek otevřel dvěma představeními pro děti z mateřských a základních škol Pavel Šmíd, který pobavil Pohádkou z budíku. Ve tři odpoledne pak Václav Jelínek ze souboru Bratři v tricku slušně zaplněnému náměstí předváděl, s čím vším se dá žonglovat. Poté přišel první vrchol prvního festivalového dne. Členové skupiny Losers Cirque Company v pohybové inscenaci, nazvané Konkurz, ukázali náročné fyzické divadlo a špičkové artistické výkony se závěrečným poučením, že ne každý, kdo vyhraje konkurz, je na tom nejlépe. A děti i dospělí nešetřili potleskem.

Původně ruské Teatr Novogo Fronta je v Kolíně častým letitým návštěvníkem, tentokrát se spojilo s Ústavem úžasu a ve hře H.I.T. ubralo z imaginace a náročných rekvizit a vsadilo na milou a občas lehce morbidní pohádku pro děti.

„Jestli jste nás už někdy viděli, tak dnes nic nového nespatříte,“ řekl v úvodu představení Bratři speciál Adam Jarchovský z dvojice Bratři v tricku. A měl pravdu. Sestříhali totiž scény ze všech svých her, jejich názvy vložili do klobouku a nechali diváky tahat. Takže se opět na kolínském náměstí malovalo, jezdilo imaginárně na lyžích nebo dopravovalo obří růžové nafukovací prase skrývající balónky. Nikomu to ale nevadilo a především děti křičely smíchem.

Jak byly rozdováděné, neuklidnily je ani zvířecí postavy bojující mezi sebou. Herci na jevišti opět předváděli slušné artistické výkony na minimalistickou hudbu, která vznikala přímo na jevišti. Celé se to nazývalo Vlez v les a soubor si říká Feel The Universe Circus Company.

Zahraniční host

Další hodně povedené překvapení předvedl pod názvem Indický běžec soubor Fireducks. Srozumitelná a zábavná hříčka nejen o vaření s dvěma dobrovolníky z publika a závěrečnými ohňovými efekty byla milá i hravá, navíc doplněná perfektně vybranou tuzemskou i zahraniční muzikou včetně hitu Ladislav Vodičky Je to zlé, jejíž text se několikrát zhmotnil.

Po deváté večerní pak přišla chvíle zahraničního hosta. Francouzský mim Benoit Turjman je velkým milovníkem Deburaua i Mercela Marceaua a do Kolína se údajně hodně těšil. Předvedl dvě klasické etudy o pikniku v lese a seznamce, přičemž především ta první nebyla úplně němá, doprovázel se v ní různými zvuky a citoslovci.

V závěru ještě nadšeně přidával, naznačoval energii směřující do svého srdce i z něj ven. A také hodně děkoval, kromě festivalu, Kolínu a technikům především Jitce Hermové. V tomto případě zaslouženě, protože tam, kde u jiných přehlídek funguje celý štáb, tahle referentka organizujícího odboru zastala nejen pozici dramaturga, když vymyslela a sestavila celý program, ale i výkonné produkce včetně umístění šaten v přilehlém společenském domě i s občerstvením pro účinkující a ještě zvládla vypomáhat coby ochranka pod pódiem a moderátorka.

Úplnou tečku za pátečním programem udělala Cesta kolem světa souboru Ilusias, plná imaginace vytvářené za pomocí tradičního černého divadla a UV lamp. V sobotu začíná program opět v patnáct hodin a má osm položek včetně opakovaní představení francouzského mima i chůd, různých vehiklů a osvícených zvířat souboru V.O.S.A Theatre. Už teď je ale jasné, že letošní ročník vyšel s téměř letním počasím, a především rekordní diváckou návštěvou.