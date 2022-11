Jak doplnila místostarostka Iveta Mikšíková, město k tomuto účelu zvažuje takové pozemky, kde by bylo složité něco jiného postavit. „Zkrátka doplňkové pozemky, takové, kde je například vysoké napětí, špatně se připojují, těžko se tam dá postavit hala či jiný provoz,“ vysvětlila místostarostka.

Starosta Kolína si ještě přibírá post náměstka hejtmanky. Na částečný úvazek

V ovčárské zóně by do budoucna měla vyrůst také bioplynová stanice. Za tímto účelem už město pozemky odprodalo, vlastní provoz by mohl začít teoreticky třeba za dva roky. Už nyní ale město s firmou řešilo, že by do bioplynky dodávalo biomasu. „Tedy to, co dnes máme v hnědých popelnicích a platíme za svoz ročně kolem tři a půl milionu korun,“ řekl starosta.

Bioodpad z Kolína by pak měl do bioplynové stanice putovat když ne se ziskem, tak rozhodně s menšími náklady.