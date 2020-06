Všímáte si svého okolí? Samozřejmě ano. Ale poznáte města a obce na Kolínsku podle detailů, které pro vás zachytil hledáček redakčního fotoaparátu? Zkuste to s naším novým fotokvízem. Poznáte, odkud vám snímky přinášíme tentokrát?

Fotokvíz: Poznáte obec na Kolínsku? | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Obec původně patřila do okresu Černý Kostelec, později do okresu Český Brod, pak do okresu Kolín a nyní spadá pod Prahu-východ.